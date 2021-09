Els Goya 2022 preparen un nou model de gala a València, amb diversos presentadors i la tornada del públic

Així ho ha avançat aquest divendres el president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Mariano Barroso, durant una roda de premsa al Palau de les Arts, escenari que acollirà dins de cinc mesos "el retrobament del cinema amb el públic", en el qual hi haurà "molta presència" i "protagonisme" la figura de García Berlanga, en la commemoració del centenari del seu naixement. Barroso ha lloat el "respecte" de les administracions valencianes al món del cinema.

A l'acte també han assistit el president de la Generalitat, Ximo Puig; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó; la vicealcaldesa, Sandra Gómez, i el vicepresident de l'Acadèmia, Rafael Portela.

Barroso ha destacat que en aquesta edició es pretén apostar per un model de gala "més dinàmica" amb diversos presentadors que comptaran amb el seu "propi espai de protagonisme" durant l'esdeveniment i "representaran un aspecte concret del nostre cinema". A més, ha assenyalat que l'esdeveniment també tindrà, com és habitual, actuacions musicals, així com diversos "moments per al record".

Durant aquesta gala "es podrà tornar a viure la proximitat de l'altre i el cinema tornarà a permetre'ns estar junts", ha manifestat, en assegurar la presència de públic en la sala, a diferència de l'any passat. Les Arts comptarà amb un aforament màxim d'al voltant de 1.700 espectadors, a diferència d'edicions anteriors, a les quals van assistir 3.000 persones.

"L'escenari és perfecte, però l'interior és el que és", ha admès Barroso, qui, no obstant açò, ha explicat que es treballa per a trobar alternatives que permeten ampliar el nombre d'assistents a la gala.

"MOLTA PRESÈNCIA" DE BERLANGA

Barroso ha remarcat que la figura de Berlanga tindrà "molta presència" durant la gala dels Goya, així com en les setmanes precedents, en les quals s'organitzarà, en col·laboració amb la Filmoteca de l'Institut Valencià de Cultura, un cicle en el qual es projectaran algunes de les pel·lícules del cineasta valencià i es convidarà a directors actuals per a parlar sobre l'obra i influència del mestre.

Així mateix, ha avançat que l'Acadèmia es troba en "converses molt avançades" amb Bombes Gens per a acollir en València, a partir dels dies previs a la gala, l'exposició 'Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)', que ha romàs durant quasi tres mesos en la seu de la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando de Madrid.

D'altra banda, el president de l'Acadèmia també ha anunciat que en les setmanes anteriors a l'esdeveniment se celebraran diferents activitats per a "brindar al públic valencià l'oportunitat de viure de primera mà els Premis Goya i connectar amb el talent". Així, s'organitzaran projeccions de pel·lícules nominades, exposicions i trobades amb el públic.

Per a concretar els detalls de la gala i de les activitats paral·leles a aquest, Barroso s'ha reunit amb membres de l'Acadèmia i cineastes valencians després de finalitzar la roda de premsa.

"La Comunitat Valenciana ha passat de ser un soci casual en les produccions audiovisuals espanyoles a ser un soci majoritari tant en pel·lícules com en sèries, de personatge secundari a protagonista", ha expressat, al mateix temps que ha agraït el "afecte, suport i efusivitat" de les autoritats valencianes en l'organització de la gala d'entrega dels guardons. "Existeixen pocs antecedents en els quals des de les institucions es tracte al cinema amb aquest respecte i honor", ha ressaltat.

"RECUPERACIÓ EMOCIONAL"

Per la seua banda, Puig ha apuntat que el 12 de febrer de 2022, dos anys després que es detectara el primer cas de coronavirus a la Comunitat, "es farà realitat el somni de celebrar els Goya a València". "Després de mesos terribles, necessitem una recuperació econòmica i social, però sobretot emocional", ha declarat, al temps que ha subratllat que "els Goya són una fita en eixa recuperació emocional".

Puig ha manifestat la seua voluntat de "traslladar a la societat valenciana que aquesta gala és un crit d'esperança pel cinema espanyol". "En eixa línia invisible que separa l'esperança i la desesperança, els Goya ens situen a l'esperança", ha celebrat.

En aquest sentit, ha recalcat que, durant aquests quasi dos anys de pandèmia, "ens hem sentit acompanyats pel cinema" i ha reivindicat que és "el moment de mirar el que representen la cultura, els llibres i el cinema, i retornar-los tota la potència necessària". "Encara que no ens sobren els cèntims, invertir en cultura i cinema és sempre una bona decisió", ha defès.

"INÈDIT, EXTRAORDINARI I NECESSARI"

En aquesta mateixa línia, Gaspar ha destacat que "les arques públiques valencianes, de manera coordinada i a l'unísono, permetran que València siga escenari del dia més important del cinema espanyol". Al seu juí és "inèdit, extraordinari i necessari" que València aculla en 2022 la gala dels Premis Goya.

D'altra banda, Ribó ha apuntat que aquesta celebració és un "final de cinema" per a l'Any Berlanga. "La història del nostre cineasta més internacional és la història d'una època i un moment traumàtic al que Berlanga va saber traure partit, burlant la censura i retratant des de l'humor allò en el que el franquisme ens havia convertit", ha manifestat.

Finalment, la vicealcaldesa ha ressaltat que la celebració dels Goya permetrà "potenciar la imatge de València", "una ciutat de cinema", així com impulsar el sector audiovisual propi. La ciutat "no podia menys que correspondre a l'amor del cineasta", ha dit, i ha afegit que València "mai va a oblidar a un dels seus fills més predilectes ni el seu llegat" i "combatrà la pèrdua de memòria" a la qual temia el valencià.