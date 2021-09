Isa Pantoja relata el triste momento de su infancia en el que se despidió de María del Monte

El pasado fin de semana María del Monte reapareció en televisión después del fallecimiento de su madre. Lo hizo en el programa de Viva la vida, donde recibió un bonito mensaje de ánimo de varios amigos suyos. Entre ellos, Isa Pantoja, quien ha comentado las imágenes este jueves en El programa de Ana Rosa.

La colaboradora ha reconocido que sigue queriendo mucho a su 'nana', como se refiere a ella desde que era pequeña. La cantante fue la madrina de Isa durante sus primeros años y, aunque la relación se rompió con su madre, se siguen teniendo cariño.

Con pena, Pantoja ha recordado cómo fue la última vez que vio a del Monte. Una triste separación que no preparó a la pequeña para pasar años sin verla. "Me despedí de ella de una manera extraña", ha relatado en el plató.

"Yo estaba en el tren, veía que mi 'nana' no se montaba", ha comenzado. Le preguntó a Isabel Pantoja porqué no iba con ellas y esta le respondió: "Ella viene después". Sin embargo, no fue así. Se despidió a través de las ventanillas y ya no la vio "hasta años después", ha narrado.

"Mi madre nunca me ha dicho que no vaya, nunca", ha aclarado. De hecho, cuando fue más mayor pidió quedar con ella y la tonadillera aceptó. Desde los 17, comenta Isa Pantoja, ha tenido más contacto con ella, pero no ha sido estrecho.

Ha revelado que la fuese su madrina no conoce aún a su hijo, pero que acudiría sin problema si la llamara. De momento, solo se comunican por mensajes de vez en cuando.