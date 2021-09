El rapero Dan Sur dice haberse implantado quirúrgicamente cadenas de oro en la cabeza en lugar del pelo

El rapero hispano afincado en EE UU Dan Sur dice haberse implantado en la cabeza varias decenas de cadenas de oro mediante cirugía, sustituyendo a su pelo.

"Lo tengo como un gancho que se implanta en mi cabeza y ese gancho tiene ganchos y todos están enganchados en mi cráneo, debajo de mi piel", explicaba él mismo.

"Yo no me tiño el pelo. Espero que no me copien ahora. Creo en marcar la diferencia y en el antes muerto que sencillo", añadía el artista para explicar su decisión.

Ahora de la cabeza Dan Sur cuelgan todo tipo de cadenas doradas y adornadas con brillantes que tapan su rostro, además de unas fundas de oro para los dientes que también suele lucir.

Las extravagancias estéticas en el mundo del rap son sumamente originales a la par que poco recomendables, como ocurrió con Lil Uzi Vert, otro rapero que se implantó un enorme diamante rosa en la frente y que tuvo que quitárselo poco después.