La Federació LGTBI de Benidorm denuncia el jove que va denunciar una falsa agressió homòfoba a Madrid

Segons la denúncia, consultada per Europa Press, el col·lectiu defèn que la seua "obligació" com a federació LGTBI és "actuar en els tribunals sempre que, mitjançant accions delictives, es pose en risc la integritat física i moral de persones LGTBI".

Per a aquesta entitat, "en aquest cas, no hi ha dubte que l'acció del fals agredit per homofòbia ha creat un dany a la comunitat", per la qual cosa sol·licita al jutjat que es practique "les diligencies que siguen oportunes" per a identificar a l'autor material confés de la falsa denúncia per simulació de delicte i per provocar danys morals al col·lectiu LGTBI.

Per a la Federació de Benidorm aquesta acció "ha suposat un dany, ja que en els últims temps en aquesta comunitat LGTBI està patint una escalada de delictes d'odi i agressions sense precedents estadístics, per la qual cosa reiterem i considerem que la falsa denúncia contribueix de forma directa a restar credibilitat a altres casos de delictes d'odi".

La Federació demana personar-se en la causa com a acusació particular en considerar que "existeix un dany moral que ha de ser reparat a la societat i comunitat LGTBI".