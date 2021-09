El Consell dona suport a la manifestació pel finançament: "Estem farts de ser els últims i que es minimitze el problema"

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada per l'anunci d'aquesta manifestació, de la qual la portaveu ha recalcat que s'ha decidit per unanimitat de la plataforma, composta per partits polítics, societat civil, patronal i sindicats, i després de la visita de la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics a València, Nadia Calviño, en la qual va dir que aquest és "un tema molt complex" que confia que se solucione en "els pròxims anys", però que ara la seua "prioritat" és l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022.

Sobre aquest tema, Oltra ha indicat que el Consell, com ja va fer en 2017 i sempre ha dit, estarà al costat de les manifestacions que la societat civil convoque, ha insistit en la unanimitat d'aquest acte i estarà, per tant, donant-li suport.

Preguntada per si hi ha "decepció" per la falta de concreció de la ministra en aquest tema, ha defès que "el que no hi ha és pèrdua d'energia" perquè s'acaba de convocar aquesta protesta i ha subratllat la seua importància: "Ens hem de fer sentir", ha expressat, i ha dit que la Comunitat Valenciana "no vol ser més que ningú, però estem farts de ser els últims de tot i que es minimitze un problema" que trenca la igualtat entre ciutadans, que no és just ni constitucional.

"Aquest tema que no és qüestió menor; ha d'entendre-ho el Govern d'Espanya i ha d'escoltar la veu" dels valencians, ha dit Oltra, qui ha afegit que la situació per l'infrafinançament també perjudica altres territoris amb els quals la Comunitat Valenciana busca sinergies.

En aquesta línia, ha interpel·lat als diputats del Congrés valencians, de Múrcia, Andalusia i Balears, -ja que ja va establir una data amb la presentació del primer esborrany- al fet que "defenguen a la seua gent".

Oltra ha advertit que aquesta és un situació que "ens dessagna; és una sagnia que s'ha de parar amb un sistema de finançament just". I ha insistit: "El 20 de novembre ens farem sentir", i s'ha compromès a assistir personalment.

La portaveu ha reconegut que aquesta és una situació que s'està produint "des de fa més de dos dècades", i ha insistit que per açò la Plataforma "ha dit que eixirem al carrer".

En aquesta línia, ha insistit que els diputats valencians en el Congrés es posicionen enfront de consignes que poden donar els partits a nivell nacional perquè "igual també poden canviar les coses". "Què faran els diputats siguen del partit que siguen?", s'ha preguntat, ja que ha subratllat que ens representen, "voten allí i són un lobby important".