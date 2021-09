PSOE exige a Junta que atienda a familias de niños con necesidades educativas especiales de Cortes y Benadalid

Estas familias han mostrado mediante un escrito ante la Delegación provincial de Educación de la Junta su rechazo a las medidas que se están adoptando en torno a la figura del Personal Técnico de Integración Social (PTIS), responsables en las aulas de la atención y el cuidado de estos alumnos.

Las familias, según ha indicado el PSOE en un comunicado, critican la medida de la Junta de cambiar en once centros de la provincia de Málaga a este personal a través de la externalización del servicio y la decisión de convocar una plaza vacante a través de oferta pública motivando el desplazamiento de los actuales PTIS a otros centros, como ocurre en el IES Pérez Serrano de Cortes de la Frontera.

"Nuestros hijos e hijas con necesidades especiales tienen muchas particularidades y diferencias que hay que conocer, manejar y solventar. Minimizar la dificultad y facilitar su integración no es tarea fácil, requiere tiempo, actitud, confianza, amor y respeto", sostienen las familias en la misiva.

Así, añaden que para integrarse en un equipo de profesionales, "hace falta trabajo, esfuerzo, días y días de entrega y constancia. Esta figura es crucial para todas las partes, fundamental para alcanzar la calidad en la educación de nuestros hijos e hijas y para el funcionamiento óptimo de un centro de enseñanza".

Por todo ello, reivindican que la figura del PTIS no se toque: "Cn ellos no se prueba, con ellos no se publicita, puesto que estaríamos poniendo en riesgo y en mayor situación de vulnerabilidad a nuestros hijos e hijas, en absoluto merecedores de más dificultades y obstáculos".

La diputada provincial socialista Gema Ruiz ha respaldado las demandas de las familias y ha exigido al gobierno andaluz que "revierta de inmediato el cambio de PTIS de los centros de la provincia de Málaga".