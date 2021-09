L'Ajuntament de València manté les ampliacions de les terrasses per a "compensar" la limitació d'aforament en interiors

Així ho ha anunciat aquest divendres la regidora d'Espai Públic, Lucia Beamud, que s'ha reunit amb representants de la Federació d'Associacions Veïnals de València, Federació d'Hoteleria de València, la Coordinadora Empresarial d'Oci i Hoteleria de la Comunitat Valenciana (CEOH) i Unió Gremial per a fer balanç del funcionament de les ampliacions temporals de terrasses a causa del coronavirus que van ser autoritzades el maig passat de 2020.

Tal com es va acordar al maig de 2020, les ampliacions de les terrasses seran temporals "fins que deixen d'existir limitacions", segons ha indicat el consistori en un comunicat.

A més, Lucía Beamud ha anunciat que el Servei Municipal d'Inspecció, en col·laboració amb la Policia Local de la ciutat, duran a terme a partir dels pròxims dies una campanya "contundent" d'inspeccions en els espais "més tensionats" de la ciutat referent a les terrasses, que són Russafa, Ciutat Vella, el Cedre i plaça Hondures.

L'objectiu és que es respecten "escrupolosament" les normes establides per a les ampliacions de les terrasses de manera que "disminuïsquen les queixes que últimament s'han produït per part dels veïns i veïnes d'aquests sectors de la ciutat".

"Com sempre, des de l'Ajuntament de València intentem mantindre una postura equilibrada i assenyada, i apostem per facilitar al sector de l'hoteleria el seu treball en una situació complicada i de restriccions, però també apostem per vigilar que ningú s'isca de les normes i aprofite per a posar un número de taules i cadires fora de l'estipulat, amb les conseqüents molèsties veïnals que açò ocasiona", ha defès Beamud.

Segons la normativa actual, la sancions per incompliment de les ordenances de terrasses oscil·len entre 700 i 3.000 euros i quan es produeix reiteració d'incompliment s'estipula una denegació del permís en la terrassa per dos anys.