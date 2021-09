Detenidos dos hermanos en Gijón tras obligar a un joven a sacar dinero del cajero para robarle

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, los arrestados le pidieron dos euros y como no tenía efectivo le obligaron a sacar dinero de un cajero automático.

Fueron los empleados de una panadería del barrio gijonés del Natahoyo los que alertaron a la Policía de que había entrado un cliente muy nervioso solicitando que le cambiaran 20 euros, mientras en la puerta le esperaban dos hombres "con carácter intimidante".

Debido a que eran las 4.00 horas y en el negocio todavía no se estaba atendiendo al público, no le pudieron cambiar el dinero. No obstante, les resultó muy sospechosa la actitud de las personas que esperaban quienes, después de salir, abordaron al joven y le exigieron que les diera el billete de 20 euros mientras lo acorralaban contra la cristalera del local.

Los agentes acudieron de inmediato y pudieron detener a los dos hombres denunciados tras corroborar con la víctima que le habían sustraído 20 euros mediante a la amenaza "Nos das el dinero o te damos una paliza".

El joven perjudicado explicó que le habían abordado de regreso a casa y le habían pedido dos euros. Como no llevaba nada, le habían obligado a ir a un cajero para sacar 20 euros. Con la intención de entregarles solo el importe solicitado, había intentado cambiar el dinero en una panadería, pero al no conseguirlo, estas dos personas le habían arrebatado con violencia el billete de 20 euros.

Los arrestados eran vecinos del barrio en el que sucedieron los hechos. Ambos tenían antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio