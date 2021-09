'La Gran Depresión' vuelve al Olympia 10 años después con una nueva versión con Antonia San Juan y Nuria Roca

La obra, escrita y dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso, pisó los escenarios por primera vez hace una década, en 2011, entonces protagonizada por Loles León y Bibiana Fernández. Ahora, la comedia vuelve al Olympia con nuevas protagonistas y "una versión muy diferente" de la que Sabroso se siente "especialmente orgulloso", según ha asegurado el director durante la presentación en el teatro valenciano.

Sabroso ha destacado el papel de Nuria Roca y Antonia San Juan, que hacen un "trabajo espléndido, muy respetuoso con el texto y muy lúdico, donde se ofrecen dos registros muy antagonistas y que funcionan como un reloj para la comedia".

Así, el guión ha incorporado unos "ajustes de actualización mínimos" pero, tal y como ha señalado el director, "paradójicamente se acerca más a la versión original que el montaje anterior". En cuanto a la propuesta escénica, esta versión tiene un carácter "más sintético y moderno". "No se trataba de copiar un montaje, sino de reinventarlo", ha señalado Sabroso durante la presentación en el teatro valenciano.

"TEMAS COMUNES TRATADOS DESDE EL VODEVIL"

En esta comedia, la valenciana Nuria Roca encarnará a Marta que, junto a su amiga Manuela, representada por Antonia San Juan, repasarán los avatares de sus vidas después de reencontrarse tras ocho largos años de separación.

Así, el público asistirá a un "ping pong entre dos actrices" y "una obra muy posada en el perfil psicológico de los personajes" y en el que juega un papel muy importante la dialéctica porque, tal y como define Sabroso, son "dos mujeres enérgicas y 'berborrencas' con un montón de asuntos por resolver, consigo mismas y entre sí".

"No es una comedia de mujeres y para mujeres" ha incidido Sabroso, quien la ha definido como una obra "que puede interesar tanto a mujeres como hombres" al tratar temas "tan comunes" como el paso del tiempo, la amistad, el amor, el miedo al paso del tiempo a la muerte. "Temas comunes tratados desde el vodevil y desde la comedia más clásica", ha apuntado.

DEBUT DE NURIA ROCA

'La Gran Depresión' significa también el debut de la valenciana Nuria Roca, escritora, presentadora y actual colaboradora del programa 'El Hormiguero', quien se sube por primera vez a un escenario teatral para interpretar un papel.

"Todo lo que yo sé de subirme a un escenario me lo han enseñado ellos, me han dado confianza y me han dado tablas", ha asegurado sobre sus compañeros Sabroso y San Juan, de quienes ha señalado que "no se puede ser más generosos".

En este sentido, Roca se ha mostrado "ilusionada y nerviosa" ante el estreno en València, "ma casa i la meua terra"-ha añadido-, donde ha admitido que "la presión es mucho más fuerte". Preguntada por la posibilidad de seguir con su reciente trayectoria teatral, Roca ha respondido que "nunca he sabido qué voy a hacer mañana y esa provisionalidad me entusiasma". "Nosotros no tenemos el privilegio de poder decidir qué hacemos y qué no hacemos, podemos decidir qué hacemos y qué no hacemos de lo que nos ofrecen", ha explicado.

Por su parte, Antonia San Juan ha admitido que, pese haber tenido "muy buenos compañeros en todos estos años", para ella "la compañera ha sido Nuria Roca". "Es la compañera", ha asegurado y ha destacado la "tranquilidad y facilidad" y un trabajo conjunto, también junto a Félix Sabroso, que ha sido como "coser y cantar".

Sabroso ha definido el dúo de Antonia San Juan junto con Nuria Roca como "una buena suma". "Antonia tiene una trayectoria muy exitosa en el teatro y sigue llenando espectáculos en toda España, y Nuria se probaba a sí misma por primera vez en el mundo del teatro pero viene avalada por un éxito prolongado y, de hecho, tenia que suceder", ha explicado el director.

ARRANCA SU GIRA NACIONAL

Tras agotar todas las entradas en su estreno en Canarias, el montaje escénico de Acelera Producciones se instala en el teatro valenciano, donde arranca su gira nacional. Este comienzo de gira en València ya es habitual en las obras de Félix Sabroso, quien ha admitido que "prácticamente todas" han arrancado su gira en València y en el teatro Olympia".

"Para mi es un talismán, porque me dais suerte, y tengo mucha fe en el público valenciano, porque es muy comunicativo, entregado, amante del teatro y motivable". "Es un subidón arrancar una gira en València", ha asegurado.

La obra tiene una duración de 85 minutos y se representará en cinco funciones, repartidas entre el viernes, a las 20.00 horas, el sábado, a las 18.00 y 20.30, y el domingo, a las 18.00 y 20.30.