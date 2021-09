Ana Rosa Quintana se deshace en elogios con Santi Millán: "Tú eres de los que mejora con la edad"

Este viernes empieza la séptima temporada de Got Talent, el programa presentado por Santi Millán llega con nuevas sorpresas y repite un año más con la participación de Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide. El conductor del programa ha conectado este viernes en directo con El programa de Ana Rosa para promocionar el estreno de esta noche.

Millán estaba hablando de las novedades de nueva temporada cuando se ha llevado una sorpresa, la presentadora ha elogiado su peinado. Ana Rosa ha comentado la suerte que tiene su compañero de, a pesar de ir cumpliendo años, seguir teniendo una bonita y abundante melena. "A mí todo lo que sea tapar me favorece mucho", ha bromeado el actor.

El invitado ha explicado que el pelo corto no le queda bien y que de ir con el pelo rapado no recibiría los piropos de Ana Rosa. "Pues, tú eres de los que mejora con la edad", ha insistido la conductora del magazine matutino. "Muchas gracias, pero te digo que si me hubieses conocido en la adolescencia, hubieras dicho que no podría ir a peor", ha comentado Millán entre las rosas del resto de colaboradores.

"La adolescencia es una edad muy mala", ha añadido Quinta quitándole hierro al asunto. Justo después, la presentadora ha dado por finalizado el tema y ha presentado el estreno del talent show en Telecinco. "Lo que sí es bueno es Got Talent que no hay que perdérselo porque siempre nos sorprende. Santi un besito muy fuerte", ha despedido la periodista.