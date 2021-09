En plena gira de Bichota, Karol G muestra su agradecimiento y enorme satisfacción por el contacto directo con sus fans a través de sus conciertos con entradas agotadas, y ha celebrado sus triunfos, entre lágrimas y sollozos, con un vídeo que ha publicado en redes.

"Solo quería grabar este vídeo para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí. Mi carrera no sería lo que es hoy si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo, antes de que buscara oportunidades en otras partes del mundo", ha comentado en su clip, con la voz entrecortada.

Convertida en una de las referentes femeninas en la música urbana, Karol G ha animado a sus seguidores y fans para que luchen por alcanzar sus propios objetivos, sin importar qué edad tengan.

"Ojalá que todos los que estén viendo este vídeo se motiven un montón. Les juro por Dios, no piensen: Ah, disfruta de los 20. No, trabajad duro a los 20 para disfrutar después de los 30. Trabaja muy duro, que hay muchas oportunidades y todo el mundo puede brillar. Cumplir sueños es una cosa muy linda", ha concluido.

La gira Bichota pondrá fin en diciembre, en el estadio Atanasio Girardot de Colombia. En menos de 24 horas de venta, todas las entradas quedaron agotadas y, tras negociar una segunda fecha, la artista se ha emocionado en el anuncio por lograr la misma acogida.

“No me dio tiempo ni de celebrar el primer sold out cuando ya tenemos el segundo sold out, así que, solo puedo decir que los que vais a ir la vamos a pasar impresionante", ha anunciado.

La cantante ha destacado lo orgullosa que está por su recorrido: "Es muy lindo ver la vida de los últimos catorce años que llevo dedicando a mi carrera, ha sido muy lindo ver cómo las cosas han evolucionado”.