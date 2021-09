Extremadura eliminará progresivamente las restricciones hasta llegar a la nueva normalidad el 27 de septiembre

A partir de esa fecha, por tanto, y tal y como ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, se suprimirían todas las restricciones de aforos y de movilidad, y se mantendrían el conjunto de las medidas de seguridad de las conocidas como 'las seis M'.

Es decir, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, metro y medio de distancia, más ventilación, menos movilidad (me quedo en casa) y menos contactos.

Todo ellos después de que la situación epidemiológica haya mejorado y haya permitido a la comunidad autónoma salir del riesgo extremo y situarse en riesgo alto. En concreto, la tasa de incidencia se situará este viernes en 204 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y en 68 a los siete.

Así, el calendario fijado este viernes por el Consejo de Gobierno extraordinario pasaría por aprobar el próximo miércoles, 15 de septiembre, en otra reunión del consejo de gobierno, el nivel de alerta 2 para toda la comunidad autónoma, aunque con algunas modificaciones.

Estas afectan a los aforos en los lugares de culto, que se eleva al 50%; en los recintos deportivos, que pasaría, tal y como establece la normativa estatal al 60% en los espacios abiertos y al 40% en los cerrados.

Además, los locales de hostelería podrán abrir hasta las 3,00 horas, y los locales de ocio nocturno y salas de juego podrán abrir sus puertas con un aforo del 30 por ciento.

Ya para el 20 de septiembre, y si se mantiene el cumplimiento de los criterios establecidos, toda la comunidad pasaría al nivel de alerta 1, y una semana después, el 27 de septiembre, se entraría en la denominada 'nueva normalidad', donde las únicas medidas que se mantendrán serán las referidas a las seis M.

Un calendario que, en palabras del vicepresidente segundo, "no significa que se puede relajar" la lucha contra el virus, sino que se requiere un "esfuerzo de todos y todas". "Si no nos implicamos será difícil poder cumplirlo".

No obstante, el consejero no esconde que este calendario de flexibilización se debe a una evolución positiva de la pandemia en las últimas fechas: "la situación es mejor que otras semanas", ha subrayado Vergeles, quien ha advierte no obstante que haber salido de la del nivel de riesgo extremo "no es para estar conforme", puesto que queda "bastante trabajo por delante".

Otro dato positivo, además de la incidencia, es que la razón de tasas (diferencia entre la incidencia a los 14 y a los 7 días) se encuentra por debajo del 0,50, en concreto en el 0,34, lo que indica que la incidencia acumulada continuará en descenso.

De hecho, hay varios indicadores que se encuentran ya en nivel de nueva normalidad, como la positividad de las pruebas realizadas, (5,4%) o el en porcentaje de trazabilidad, con un 83% de casos se realizan en el primer día tras el diagnóstico del positivo.

Vergeles, quien ha insistido en que Extremadura es la comunidad que más pruebas realiza por habitante, ha señalado que estos datos indican que la comunidad se ha "adelantado al virus", como así reflejan datos como una tasa de personas sintomáticas de las más bajas del país, así como la presión hospitalaria durante esta quinta ola que ha estado "muy controlada".

RESULTADOS DE LA VACUNACIÓN

También ha destacado la tasa de vacunación, que se encuentra en niveles "bastante buenos", al ser capaces de administrar "prácticamente" la totalidad de las dosis que llegan, con una cobertura del 97% de la población de más de 40 años, la más alta del país; y con un índice de población total con al menos una dosis que alcanza al 83% y del 78% con pauta completa.

Una vacunación que ha permitido reducir los casos de enfermedad grave, hospitalizaciones y muertes por Covid-19 en la región, a tenor de los datos de los estudios comparativos realizados entre la segunda y la quinta ola de la pandemia.

Según ha explicado Vergeles, la tasa de hospitalización se ha reducido en 122,78 puntos, es decir, se ha reducido en un 67%. Además, el porcentaje de casos que han requerido hospitalización se ha reducido 63%; los ingresos en UCI han bajado en un 71,4% UCI; y la tasa de mortalidad se ha reducido un 86,7%; y la de letalidad un 84,6 por ciento.

Por todo ello, ha lanzado un mensaje a los extremeños de que la comunidad entra en un "momento nuevo en la pandemia", en el que el objetivo es "hacer uso de la responsabilidad" individual de la mano de la regla de las seis emes.