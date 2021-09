La Plataforma per un Finançament Just convoca per unanimitat una manifestació el 20 de novembre

Així, en aquesta reunió, en la qual ha participat per primera vegada el nou president del PPCV, Carlos Mazón, i que reuneix patronal, sindicats i tots els partits amb representació parlamentària excepte Vox, s'ha acordat que les manifestacions siguen a diferents hores per a facilitar l'assistència dels convocants amb l'objectiu que siguen "multitudinàries", com la duta a terme fa quatre anys. En qualsevol cas, la situació sanitària derivada de la pandèmia marcarà el format de la convocatòria.

Així mateix, s'ha decidit impulsar els contactes amb altres actors en matèria de finançament en altres comunitats, com Andalusia i Múrcia, seguint la línia dels contactes que ja s'han establit amb la plataforma que es va crear a aquest efecte a Balears, perquè "en cap cas es tracta de generar confrontació entre comunitats autònomes, sinó de defendre el criteri de població ajustada com "el més just" per al pròxim model.

El president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha aclarit que la idea de repetir la manifestació "es va forjar" després de l'última visita al juliol de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que possiblement va ser "tan clara i tan realista que va dir la veritat" i es va ratificar després del pas ahir de la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, sense haver-se obtingut compromisos ferms ni terminis sobre el canvi de model.

En eixe sentit, sobre les declaracions de Calviño que "el prioritari" és l'elaboració dels pressupostos, ha comentat que desconeix si va transmetre al president Pedro Sánchez la reivindicació dels valencians d'un nou model, però ha assegurat que sí li la va fer arribar a la ministra d'Hisenda perquè "el missatge a la nit ja va ser clarament diferent al del matí".

En aquesta línia, ha destacat Calviño va vindre amb "una visió" i "es va marxar amb una altra", que és que el finançament és "un problema que afecta a altres comunitats, però amb dades es demostra que som els més perjudicats". Navarro ha demanat que la ministra pose "el document damunt de la taula" abans de la celebració del Congrés federal del PSOE, que se celebrarà a l'octubre a València, perquè l'oposició puga pronunciar-se.

No obstant açò, ha recalcat que açò "no és només un problema de l'Executiu, sinó també de l'oposició", perquè s'alternar en el Govern, i "al final aquesta comunitat no té la solució". Per açò, ha insistit a mantindre "la pressió" perquè es resolga perquè és una situació "fragant" per als valencians, que "són 5 milions de votants".

Per la seua banda, el secretari d'Organització del PSPV-PSOE, José Muñoz, que s'ha mostrat "feliç" que el PP "també entre", ha recalcat que Calviño va arreplegar "la sensibilitat" dels valencians ja que l'important "no és el que va dir al matí, sinó a la vesprada quan "va insistir que l'eix de la proposta de reforma ha de ser el criteri poblacional" i es va comprometre al fet que "l'esquelet de la reforma es presentarà al novembre".

Muñoz, qüestionat per les declaracions del matí a les quals va dir que no era "una prioritat", ha insistit en el canvi de la seua posició de partida gràcies a la "la pressió i conscienciació" i en eixe sentit ha apuntat a més que la decisió de reforma no depèn d'una ministra sinó d'un Consell de ministres, que és un òrgan col·legiat.

No obstant açò, ha recalcat que perquè puga ser aprovat al Congrés es requereix del suport del PP i en eixe sentit ha "llançat el guant" a Casado perquè "diga si ho recolzarà i quin model vol, si el basat en la dispersió geogràfica i l'envelliment" com demanen des de Galícia i Castella León, o el de la població ajustada, que "és el valencià que també defèn el Govern d'Espanya".

"DECEPCIÓ"

El president del PPCV ha mostrat la seua "decepció" per les declaracions de la ministra i, per contra, ha recalcat que el líder del seu partit, Pablo Casado, va dir a València que l'infrafinançament de la Comunitat s'ha de "resoldre al més prompte possible" i s'ha compromès a més a acostar postures amb els Governs de Múrcia i Andalusia, per a "fer un pas avant" perquè "no podem esperar més".

Mazón, preguntat per l'incompliment de l'expresident de Govern Mariano Rajoy d'aprovar un nou model, ha replicat que la situació era molt diferent per la crisi i ha recordat que en el seu moment ja va dir que va ser "un error".

De la mateixa manera, la secretària general de Més Compromís, Àgueda Micó, ha titlat de "decebedores" les declaracions de Calviño, com van ser les de Montero, que demostren que el Govern "no està tractant el finançament amb la serietat que té aquest problema, que és gravíssim i endèmic, governe qui governe a Madrid". "La pressió ha de seguir creixent perquè aquest problema s'ha de resoldre sí o sí", ha coincidit.

Per la seua banda, la síndica de Cs a Les Corts, Ruth Merino, ha recalcat que "ja no caben més excuses ni més promeses incomplides" i ha lamentat les paraules de Calviño d'ahir de les quals es desprèn que "el Govern no és conscient del problema d'infrafinançament i de la injustícia que pateixen els valencians". Finalment, des de Podem-EU Luis Poveda ha recalcat "seguiran barallant per aquesta reivindicació justa".