El Consell apoya la manifestación por la financiación: "Estamos hartos de ser los últimos y que se minimice el problema"

La vicepresidenta, portavoz del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que el Gobierno valenciano apoya la manifestación convocada, por unanimidad y unitaria, por parte de la Plataforma per un Finançament Just para el 20 de noviembre y ha asegurado que la financiación no es una "cuestión menor" y el Gobierno central debe entenderlo. "Estamos hartos de ser los últimos y que se minimice el problema", ha lamentado.