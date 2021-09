Caixa Popular oferirà condicions financeres especials als associats de FARVAL

El responsable del segment farmacèutic de Caixa Popular, Francisco Machado, i la presidenta de FARVAL, Concepción Gómez, han sigut els encarregats de formalitzar la firma de l'acord de col·laboració entre les dos entitats, que ha tingut lloc aquest divendres en la seu Central de Caixa Popular a Paterna, segons ha informat aquesta entitat en un comunicat.

Caixa Popular és una cooperativa de crèdit valenciana que busca "contribuir i millorar el desenvolupament econòmic per a generar riquesa i dinamisme comercial en la societat valenciana, especialment en els pobles i barris on té presència". Per açò, persegueix, dins de les seues activitats, el foment d'aspectes econòmics, socials i formatius que "ajuden la societat valenciana a millorar la seua situació i generar sinergies".

Per la seua banda, FARVAL, formada per quasi 300 farmàcies valencianes, té com a objectiu "defendre els interessos empresarials i professionals de farmàcies de València".

Les dos organitzacions materialitzen en aquest acord el seu interés per establir una aliança estratègica i comercial per a promoure el sector farmacèutic.