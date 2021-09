Miguel Ángel Nicolás, tras las críticas de Miguel Frigenti en 'Secret Story': "​El despecho es muy malo en la vida"

Este jueves, Secret Story se estrenó con 16 concursantes, muchos de los cuales no se conocieron hasta el último momento. Uno de ellos fue Miguel Frigenti, el colaborador de Sálvame que, tal y como contó él mismo en su vídeo de presentación, tiene muchas cuentas pendientes.

Una de ellas es con Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, aunque con la joven ya arregló las cosas en La última cena. Sin embargo, dentro de esta guerra en el pasado, el periodista sacó a relucir su marcha de Ya es mediodía, lo cual él considera que fue provocado por ese enfrentamiento y por "desavenencias" con Miguel Ángel Nicolás.

"Sería la única persona que me jodería que entrara", dijo Frigenti sobre. Sin embargo, esto parece haber sorprendido al también colaborador de El programa de Ana Rosa: "Me enteré ayer de que soy enemigo de Miguel Frigenti".

"Jamás he hablado de él, él varias veces me ha provocado en Sálvame y no he contestado", ha asegurado. "Hay muchas cosas que, por mi posición en el programa [Ya es mediodía], no puedo contar y aclararían muchas cosas".

"Son decisiones de la productora que se toman", ha aclarado. "Él dice que Isabel Rábago y yo le hicimos la vida imposible. Si me apetece y tengo ganas contaré lo que ocurrió".

"Si hay que subir a la casa, pues ya veremos", ha dejado caer Miguel Ángel Nicolás. "Hizo una lista muy larga de nombres, y yo nunca he hablado de él, y él me ha buscado".

Más tarde, el periodista ha aparecido también en Ya es mediodía, donde dirige el Fresh, la sección del corazón, y al comenzado ha dejado caer que estas críticas que ha recibido de Frigenti podrían tener un trasfondo oculto.

"El despecho es muy malo en la vida", ha dicho Miguel Ángel Nicolás, provocando que Marta López y Alba Carrillo empezaran a chillar y pidieran que le pusieran ese vídeo al concursante de Secret Story.

"Jamás he dicho nada de él ni en público ni en privado. Si he dicho algo, ha sido bueno", ha añadido. "Las cosas no tienen nada que ver con lo que él cuenta".