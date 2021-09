Cs demanda "mejoras inmediatas" del bus urbano de Logroño tras saturación de líneas con el inicio del curso escolar

Fernández ha recordado que esta situación no es nueva y que viene produciéndose desde hace tiempo, "no sólo con las restricciones de espacio y distancia como consecuencia de la pandemia, sino con anterioridad al Covid-19, cuando en las horas punta los autobuses urbanos en servicio carecían, en determinadas líneas, de capacidad para asumir la demanda y no se establecían vehículos de refuerzo".

La edil 'naranja' ha explicado que "estas situaciones han vuelto a repetirse", describiendo como, por ejemplo, en la línea que conecta Logroño, el centro educativo de La Laboral y el municipio de Lardero, se produjeron colas de usuarios esperando a poder acceder a un autobús urbano.

Rocío Fernández denuncia la falta de previsión por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, "que tiene como consecuencia graves afecciones a la movilidad de los vecinos de Logroño".

La concejala de Ciudadanos cree que la "dejación" del equipo de Gobierno municipal con el Servicio de Transporte Urbano redunda "muy negativamente en el trabajo de concienciación para lograr una movilidad sostenible real en la ciudad, en la que el transporte público sea principal protagonista".

En ese sentido, Fernández critica que las políticas sobre movilidad activa y sostenible del equipo de Gobierno de Hermoso de Mendoza, "no está pensada con amplitud de miras y no está dirigida al conjunto de la ciudadanía y a los diferentes modos de desplazarse por al ciudad, ya que ignora y desatiende la pieza clave de la movilidad sostenible que es el transporte urbano".

Rocío Fernández considera imprescindible realizar mejoras inmediatas en el servicio de transporte urbano municipal, "encaminadas a incrementar su fiabilidad, atractivo para los ciudadanos, accesible, asequible -la única acción realizada por el equipo de Gobierno ha sido encarecer el billete de un viaje-, modernizar y aumentar la flota de autobuses, mayor eficiencia y eficacia y mayor sostenibilidad".

Desde esa perspectiva, la concejala del grupo municipal Ciudadanos lamenta y considera "la pérdida de una nueva oportunidad para mejorar Logroño, que el equipo de Gobierno de Hermoso de Mendoza ignore las ayudas del Programa de Ayudas a Municipios para la Implantación de Bajas Emisiones y la Transformación Digital y Sostenible del Transporte Urbano, dotado con 1.000 millones de euros destinados a municipios de más de 55.000 habitantes y capitales de Provincia, financiando en un 90 por ciento, proyectos de mejora y sostenibilidad del transporte público".

Fernández recuerda, por último, al equipo de Gobierno Municipal que el plazo para presentar un proyecto y solicitar dichas ayudas concluye el 30 de septiembre a las 14 horas.