Santiago registró 60 sanciones por fiestas en la noche del jueves, pero Bugallo destaca que "ningún incidente relevante"

En su rueda de prensa semanal en la que ha dado cuenta de diversos asuntos locales, el regidor ha destacado la "normalidad" en el inicio del curso escolar, "aunque no exento de algunos problemas, pero resolubles y encajables".

Así, ha dado cuenta de diez fiestas en pisos, así como la disolución de varios intentos de botellones, por los que han sido multadas 17 personas, y otros 26 denunciados por asistir a una fiesta. "La policía ha tenido una noche activa, como preveíamos, por lo que se había reforzado el servicio", ha recalcado Bugallo.

El alcalde de Santiago ha incidido en el "riguroso cumplimiento de los aforos en los locales" y ha reconocido que el problema ha estado en la concentración de jóvenes a las puertas de los establecimientos de ocio nocturno. "En algún caso hubo varios cientos de jóvenes acumulados intentando conseguir entrada", ha asegurado Bugallo, que ha señalado que no sería "descabellado" apuntar que fuesen 1.000 jóvenes.

En este sentido, Sánchez Bugallo ha pedido a los estudiantes "prudencia", dado que son el grupo de edad "con menor tasa de vacunación" y, por lo tanto, "mayor riesgo de contagio" y que, además, "no se dispone de un policía para cada joven". "Entendemos que quieran socializar, pero no tendría sentido que todas las medias que se toman en las aulas y en la hostelería, se pierdan en otros ámbitos", ha asegurado.

"Queremos recuperar la normalidad, pero no estamos en una normalidad total, estamos en seis contagios diarios, es una cifra todavía importante; no podemos entender que está superado el problema", ha recalcado Bugallo. A este respecto, ha recordado que la capital gallega se encuentra en un nivel medio "aparentemente consolidado" y "caminando hacia el nivel bajo".

Respecto a la posibilidad de alargar el horario del ocio nocturno, Bugallo se mostrado taxativo y ha asegurado que "no contribuiría a mejorar el problema". "El horario del ocio nocturno está bien y no hay garantía de que la ampliación de horario disminuya la afluencia de personas. No lo veo justificado", ha afirmado el regidor municipal.