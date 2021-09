Educació reforça el treball a les aules per a la prevenció de conductes suïcides en l'alumnat

La nova estratègia del departament del conseller d'Educació, Vicent Marzà, per a millorar la prevenció de les conductes suïcides i les autolesions entre l'alumnat arranca amb el nou protocol d'actuació coincidint amb el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi i que ja tenen al seu abast tots els centres educatius en la web d'Educació de la Generalitat, segons ha informat la Generalitat Valenciana.

L'objectiu d'aquestes instruccions és "avançar més encara" a l'hora d'establir les pautes d'ajuda i intervenció a seguir en la prevenció, la detecció i l'actuació davant les conductes suïcides.

La directora general d'Inclusió Educativa, Raquel Andrés, destaca que "és important que parlar del suïcidi en les aules deixe de ser un tabú, és important establir pautes d'acompanyament a l'alumnat en aquest sentit i més en aquests moments en els quals els efectes psicològics i emocionals de la pandèmia són patents".

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ DEL PROFESSORAT

Segons la Generalitat, l'establiment de procediments clars i concrets per a treballar la prevenció i la intervenció en situacions de risc "està acompanyat per importants accions de formació del professorat en l'actuació davant les conductes suïcides entre l'alumnat".

La formació està dirigida a tot el professorat dels centres educatius i els orientadors i orientadores, així com accions dirigides a les famílies i a l'alumnat, aquestes últimes en forma de tres tallers d'escoles saludables sobre gestió d'emocions, com afrontar situacions complexes i sobre com previndre les autolesions.

Paral·lelament al repositori de recursos web per a la igualtat i la convivència de la Conselleria d'Educació, el REICO, el professorat ja té la seua disposició una renovada guia amb orientacions per a la prevenció i la intervenció davant una situació d'autolesions o conductes suïcides en l'àmbit escolar que està acompanyada per una proposta específica sobre com abordar, tractar i parlar sobre el suïcidi amb l'alumnat.