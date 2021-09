UPporA pide a la Diputación una línea de ayudas para la automatización de los paseros en la Axarquía

También que se establezca una línea de ayudas a los agricultores y agricultoras dedicadas al cultivo de la uva pasa para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del mecanismo de automatización para los paseros que se establezca con dicho prototipo.

El 23 de noviembre de 2017 la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, acordó declarar el cultivo de la uva pasa de la Axarquía como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam), "un reconocimiento que encierra mucho trabajo, tanto de los agricultores y agricultoras de lo zona, de la Asociación de la Uva Pasa y de las distintas administraciones públicas que hemos apostado por este cultivo".

Así lo ha indicado la portavoz de la coalición, Teresa Sánchez, acompañada también de los alcaldes de El Borge y Moclinejo, del teniente alcalde de Almáchar y de otros responsables institucionales de la Axarquía, incidiendo en que es un reconocimiento que da "un gran impulso al trabajo que se viene desarrollando en la comarca de la Axarquía, a la uva pasa, a todos los productos derivados de la misma y a las familias de agricultores y agricultoras que han apostado por sus tradiciones, por sus costumbres, por cultivar productos adaptados al terreno y a las condiciones climáticas y orográficas de sus pueblos. Ahora hay que dar un paso más".

En ese paso más, ha agregado, soicitarán a la Diputación esas ayudas "dada la singularidad del proyecto y su repercusión económica y social". Desde la confluencia de izquierdas han recordado en un comunicado el apoyo de la institución a la declaración como Sipam, con la financiación de la construcción y puesta en funcionamiento del Museo y Centro de Interpretación de la Uva Pasa en el municipio de Almáchar.

Además, ha recordado Sánchez que el Plan Estratégico del Sipam recoge otras acciones "que merecen la atención y el apoyo de esta institución provincial". El trabajo de cultivo, recolección y secado de la uva pasa requiere de mucha mano de obra debido a las peculiaridades del propio cultivo, del terreno y del proceso de secado. Y es precisamente en este último paso donde se prevé esta importante innovación, la automatización de la recogida y el tapado de los toldos para proteger de la humedad de la noche a la uva pasa, ha relatado la diputada.

El próximo martes 14 de septiembre está prevista la constitución de la Asociación SIPAM-Axarquía, de la que la Diputación Provincial va a formar parte, "un paso importante para desplegar todo el Plan Estratégico y seguir cosechando éxitos para la zona".

Por ello, ha incidido en que sería "un acierto" que la Diputación impulsara como miembro de dicha asociación la automatización de los paseros a través de una ayuda para la obtención del prototipo, así como una vez se disponga del prototipo, y con el objetivo de hacer efectiva la implantación de dicha automatización, que la institución disponga de una línea de ayudas a los agricultores para la instalación de estos mecanismos que les van a permitir optimizar el proceso de obtención de la preciada uva pasa.

Por su parte, el vicepresidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol-Axarquía y responsable del Área de Agricultura, Juan Peñas, ha añadido que "la apuesta por la uva pasa "es imprescindible". "No podemos consentir bajo ningún concepto que para la próxima temporada de las pasas no tengamos ya en funcionamiento los paseros automatizados, si la Diputación no se hace cargo, nosotros desde la Mancomunidad y desde los ayuntamientos tendremos que ponerlo en marcha", ha enfatizado.

Por su parte, la responsable de Medio Rural de Izquierda Unida Málaga, Aroa Palma, ha recalcado que la uva pasa es un cultivo "muy delicado que para llegar en estado óptimo a los consumidores y alta calidad, los agricultores y agriculturas tenemos que sufrirlo aquí".

"Yo solo invito a los políticos que no creen en la automatización de los paseros a que vengan un día a las dos de la mañana lloviendo a echar los lienzos, donde en apenas minutos te juegas la cosecha de un año entero, el sustento de una o varias familias", ha hecho hincapié.