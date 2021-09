Policia Local de València i Bombers impulsen un grup de treball per a actuar davant els intents de suïcidi

La delegació ha destacat aquest divendres, Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, el treball conjunt que estan desenvolupant la Policia Local i els Bombers de València per a previndre i actuar davant els intents de suïcidi.

Les dos parts han reprès les reunions que han mantingut en els últims mesos per a estudiar com poden millorar la seua resposta conjunta davant aquest tipus d'intervencions. El grup de treball impulsat realitzarà propostes amb l'objectiu d'elaborar un protocol conjunt d'actuació que facilite "la millor resposta possible" davant aquesta classe de serveis, ha ressaltat la regidoria.

"És fonamental que aprenguem de tot el que sabem perquè tant Policia Local com Bombers intervenen en multitud d'intents de suïcidi cada any", ha manifestat l'edil de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

El regidor ha assenyalat que la posada en comú de les dos experiències "pot millorar significativament les actuacions de tots dos cossos" municipals. "Estem davant una realitat: l'augment en els intents de suïcidi", ha destacat Cano, que ha afirmat que açò és una cosa que "no podem obviar".

"Hem de millorar la nostra resposta coordinada tot el que puguem. La salut mental de la nostra societat després de més d'un any i mig de pandèmia és absolutament prioritària", ha exposat el titular de l'àrea de Protecció Ciutadana.

Aarón Cano ha considerat que, "sense cap dubte, des de l'any passat" s'ha detectat "un important augment del nombre d'intervencions en temptativa suïcida", com han assenyalat des del departament de bombers. Aquest servei ha apuntat que en el passat atenia una mitjana aproximada de 70-80 intervencions a l'any.

Referent a açò, ha subratllat que a quatre mesos de tancar aquest any, s'han aconseguit ja les 90 intervencions per temptativa suïcida en 2021, sense comptar les vegades que es mobilitzen els efectius i es retiren a meitat trajecte perquè "policia o serveis sanitaris han aconseguit accedir a la víctima".

CURS DE FORMACIÓ

Protecció Ciutadana ha explicat també que el pròxim mes de novembre començarà un curs de formació per a facilitar "pautes d'intervenció immediata" a agents de la Policia Local de València davant l'augment en aquest tipus de serveis.

El curs, dirigit tant a policies que estan treballant al carrer com aquells que atenen el 092, estarà homologat per l'Institut València de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe). La iniciativa té "un enfocament eminentment pràctic que, fins i tot, s'ampliarà cap a la cura de la salut mental dels i les agents". "Hem de cuidar-nos per a poder cuidar", han assegurat des de l'organització del curs, amb "intenció de continuïtat".