Un dispositivo especial velará por la seguridad en la ofrenda floral a la Virgen el 15 de septiembre

Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, quien, durante la presentación de los actos conmemorativos del "mes de la Virgen" en la que ha estado acompañado por el hermano mayor de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de las Angustias, Miguel Luis López-Guadalupe.

Sobre la petición del PP de que se instaure en 2022 el día de la Virgen de las Angustias como festivo local, el alcalde ha emplazado a alcanzar un acuerdo en comisión municipal, incidiendo en el carácter no laboral del último domingo de septiembre, en el que tradicionalmente procesiona la Patrona, algo pendiente este año de la evolución de las restricciones por la pandemia del coronavirus. El hermano mayor ha abogado por no entrar en polémicas al respecto.

Sea como sea, Cuenca ha animado a la ciudadanía a "estar cerca de su Patrona" en "el cumplimiento de una tradición y una devoción en torno a su figura" y mostrar tanto "el agradecimiento por la protección y seguridad que nos brinda, como el reconocimiento por la labor que la obra social de la Hermandad realiza durante todos los días del año de forma silente para ayudar a las personas más necesitadas de nuestra ciudad".

En este sentido y tras agradecer "en nombre de toda los granadinos y granadinas" el esfuerzo realizado por los miembros de la Hermandad Patronal en "este año tan difícil por velar y reunir tantas voluntades, no solo en torno a una creencia, sino en mantener un sentido de solidaridad", por lo que ha reiterado que "el Ayuntamiento, por su puesto, está entregado en la celebración de los actos conmemorativos a su Patrona", ha dicho.

Este año, tal y como ha explicado el máximo responsable municipal, "las circunstancias limitan la normalidad de nuestra tradicional ofrenda floral, pero, aún así, va a haber una ofrenda floral, singular, solidaria, abierta a todos, para que este año los granadinos y granadinas vuelvan, como hacen siempre, a mostrar su compromiso con la encomiable labor social de nuestra Hermandad Patronal", ha dicho, para a continuación apelar a la "responsabilidad individual de los participantes en el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección".

En este sentido, Miguel Luis López-Guadalupe ha indicado que se ha dispuesto de una ofrenda floral acorde a las circunstancias marcadas por la actual situación de pandemia por lo que se prolongará durante toda la jornada -de 930 hasta las 21,00 horas- para "evitar aglomeraciones" y en la que está previsto instalar dos paneles en la fachada de la basílica donde se depositarán las flores y una mesa de la obra social en la que las personas podrán realizar sus donaciones en especie.

El hermano mayor, tras agradecer la relación "tan estrecha" mostrada por el equipo de gobierno municipal, del que ha destacado "que en un solo mes se ha puesto a disposición de la Hermandad y eso para nosotros tiene un valor inmenso", ha indicado que durante toda la jornada, a excepción de las 12.30 horas momento en el que tendrá lugar la función religiosa en honor a la Patrona, se podrá ver la imagen, "dado que, si bien no se permanecerá cerrada la cancela, si embargo la puerta de madera, el cancel, estará abierta, y la Virgen se verá al fondo", ha explicado.

En esta ocasión, la Hermandad Patronal, al igual que en 2020, ha organizado una ofrenda solidaria on-line en la que a través de un código QR, registrado en el cartel anunciador de la ofrenda de la Virgen de las Angustias y la página web de la Hermandad las personas interesadas pueden realizar un donativo durante todo el mes de septiembre.

Asimismo, este año, coincidiendo con la celebración del cuadragésimo aniversario de la celebración de la ofrenda floral, se ha organizado una exposición conmemorativa de esta efeméride, en la que bajo el título 'Flor de las flores', se realiza un recorrido por el origen e historia de este acto, que permanecerá abierta en las dependencias situadas en la esquina de la Carrera de la Virgen, junto a la calle Puente de la Virgen, hasta el próximo 30 de septiembre.

LIMITACIONES PARA EL ÚLTIMO DOMINGO DE SEPTIEMBRE

Por lo que se refiere a la celebración de la tradicional procesión de la Patrona todos los últimos domingos de septiembre, Miguel Luis López-Gudalupe ha informado de que "en estos momentos, necesitamos mayor definición por parte autoridades autonómicas en relación a la celebración de manifestaciones de este tipo, para decidir si celebramos procesión", ha dicho, para a continuación advertir que "si, lógicamente, el pronunciamiento de las autoridades se produjese en próximos días, lógicamente nuestra obligación, en sintonía con el Arzobispado, sería la de plantear la celebración de la procesión", ha dicho.

No obstante, el hermano mayor ha advertido de que "en caso de que no sera recomendado o que le afecten restricciones o que no sea conveniente, mantendremos durante toda la tarde del día 26 la basílica estará abierta y la Virgen expuesta como si fuera a salir a la calle, con su manto de salida, con su corona de su coronación y recibirá durante el tiempo que sea necesario a los granadinos que vengan".