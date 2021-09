Chivite dice que está "bastante despejado" que el vehículo eléctrico llegará a Navarra: "A Landaben le va a ir bien"

Chivite ha señalado, a preguntas de los periodistas, que Volkswagen "está viviendo un magnífico momento" porque "tiene la mayor carga de trabajo de la historia de la planta". "El Gobierno navarro y el de España están trabajando en la transformación del vehículo y en la consecución de una realidad que hemos ido trabajando, que el vehículo eléctrico llegue a nuestra Comunidad y parece ser que el tema está bastante despejado de que va a ser así", ha apuntado.

Según ha dicho Chivite, en 2030 no se van a poder construir en Europa vehículos de combustión y "es muy importante la llegada del vehículo eléctrico, que garantiza la viabilidad futura de esta planta".

La presidenta ha insistido en que "tenemos que seguir trabajando en materializar esto" y ha señalado que para ello "tiene que haber unidad sindical, instituicional y política". "Venimos trabajando con la dirección de la planta, con el cluster de automoción, con el Gobierno de España y vamos a tener reunión con el comité de empresa de Volkswagen", ha dicho.

María Chivite ha manifestado que "yo no he visto ningún número encima de la mesa" y "por lo tanto no voy a entrar en cosas que no se han concretado". "A Landaben le va a ir bien, en eso estamos trabajando y pido unidad política, sindical e institucional", ha afirmado.

Por su parte la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha manifestado que está "absolutamente segura" de que "vamos a ver aquí y reforzado" el vehículo eléctrico.