Maroto asegura que el Gobierno no instala un radar para detectar pateras en Canarias "sólo porque lo compró el PP"

Así lo ha puesto este viernes de manifiesto durante unas declaraciones a los medios de comunicación en el exterior de las naves de atención temporal de inmigrantes en Lanzarote.

"Fue el PP de Canarias el que advirtió en 2019 a Ángel Víctor Torres de que el problema de la inmigración no era una cosa cualquiera y que el tema iba a ser grave. La falta de sensibilidad del presidente de la CCAA fue de tal calibre que dijo que el PP estaba alarmando", expuso.

Ante esto, Maroto comentó que las cifras han demostrado que los populares "tenían razón", por lo que, entendió, se llegó tarde a una intervención y a una solución eficaz al problema.

"Y hemos visto a un Torres sumiso y callado cuando Sánchez visita Canarias. Un presidente de todos los canarios tiene que estar a la altura de las circunstancias también para exigir y levantar la voz ante el presidente del Gobierno y decir que los isleños lo están pasando mal, así como las personas que sufren el trato vejatorio de las mafias que operan a África ofreciéndoles algo que no existe y se les somete a una situación que puede costarles la vida", aseveró.

El popular hizo especial hincapié en que unas 2.500 personas han muerto en el mar en prácticamente un año y medio mientras el Gobierno de España y el de Canarias "han estado mirando para otro lado".

De igual modo, el portavoz recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy compró un radar que costó 6 millones de euros para instalar en el norte de Lanzarote, un elemento que puede no sólo detectar a tiempo la llegada de pateras, sino que puede salvar la vida de estas personas, "y que después de todos estos años sigue guardado en un almacén".

Ante esta situación Maroto resaltó que "Pedro Sánchez no tiene alma cuando para salvar vidas existe la posibilidad que la técnica ofrece con un radar que sigue guardado". "No colocar esa infraestructura -continuó- no sólo no es una dejadez, sino que demuestra la falta de alma de un presidente que permite que situaciones humanitarias gravísimas sigan ocurriendo simplemente porque la herramienta para solucionarlo la compró el PP".

Por ello, el popular ha hecho un "llamamiento de urgencia" tanto a Torres como a Sánchez para que dejen el "sectarismo" y aprendan de "humanidad", pero no de palabras, "sino por la vía de los hechos".

Finalmente, señaló aquí que el senador canario Sergio Ramos solicitó en octubre de 2020 en una moción que se aprobó para que se instalase ese radar, dándose un plazo de seis meses que caducó este pasado mes de abril. "Queremos que ese radar se instale ya", insistió.