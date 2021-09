"San Fernando se hunde": los vecinos exigen "soluciones inmediatas" y Madrid ofrece un "alojamiento provisional"

Los vecinos de San Fernando de Henares (Madrid) no pueden más, los desperfectos que sufren en sus viviendas a causa de las obras de la Línea 7B de Metro siguen aumentado y exigen "soluciones inmediatas". La Comunidad de Madrid ha oído estas peticiones y ha decidido ofrecer una solución habitacional a más de 20 familias afectadas.

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, envió este jueves un mensaje de "tranquilidad y compromiso" a los afectados por los desperfectos y confirmó que se están realizando labores de consolidación de estos edificios. Además, consideró que es "conveniente" hacerlo sin los vecinos, por lo que se ha proporcionado una alternativa de realojo provisional a 23 familias.

"Les buscamos un alojamiento provisional hasta que se resuelva el problema", señaló Pérez. Además, el consejero destacó que han optado por "extremar las precauciones" y que "nadie corra el más mínimo riesgo".

A su vez, aseguró que "no hay ni una sola reivindicación de nadie que no esté siendo atendida" ni ninguna actuación que se pudiera hacer y que "no se esté realizando". "Se está trabajando de una forma rigurosa y tomando todas las medidas para garantizar la seguridad de todos los vecinos", añadió.

Así, estas familias que se encuentran en los bloques afectados entre las calles Presa y Rafael Alberti del municipio, se les rehabilitará y reforzará sus viviendas. De esta forma, podrán hacer uso de estos recursos durante el tiempo que dure la rehabilitación de sus viviendas, fijado en torno a tres meses.

Qué reclaman los vecinos

En un manifiesto leído durante un acto celebrado en San Fernando, los convocantes denuncian la "peligrosa" situación que viven vecinos de la localidad "con grietas" en sus viviendas que cada día van a más sin que la Comunidad presente una solución.

Grietas en las viviendas de San Fernando de Henares provocadas por las obras de la línea 7 de Metro. Jorge Paris

"Los vecinos no están dispuestos a asumir medidas parciales de ningún tipo ni a postergar ni un día más los perjuicios físicos y psicológicos sufridos", advierten, al tiempo que subrayan que ese plan integral debe contemplar "la posibilidad de arreglo definitivo de las viviendas afectas o el realojo de las familias perjudicadas a una vivienda con las mismas condiciones que las que se obtuvieron en el municipio y que fueron destruidas por el Metro de Madrid en su ramal 7B".

Además, reclaman "la reparación integral de todos los edificios afectados además de las viviendas, incluyendo zonas públicas, comercios y demás espacios perjudicados y "un paquete de indemnizaciones por los daños físicos y psicológicos causados tras más una década de abandono institucional y mala praxis".

En el manifiesto aseguran que estas medidas no solo son necesarias, "sino que son justas", y advierten que "el tiempo apremia" porque "San Fernando se hunde".

"Estamos viviendo una situación límite y de desesperación, hemos invertido nuestros ahorros en estas viviendas y cada día vemos como se destruyen por dentro sin poder hacer nada y sin que nadie nos proporcione soluciones", asegura Ana, una de las vecinas de San Fernando.

Concentración en Sol

Los alcaldes de San Fernando de Henares y Coslada, Javier Corpa y Ángel Viveros, respectivamente, así como concejales de la oposición y miembros de la Plataforma de Afectados por Metro, se concentraron el jueves en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, para exigir "más soluciones".

Asimismo, el primer edil ha señalado que hubo "un compromiso de realojo de 23 viviendas por parte de la Comunidad de Madrid", pero "a día de hoy --incidió-- esto ni siquiera se ha hablado con los vecinos". "Esto no es suficiente, hay más de 200 viviendas afectadas, casas con muchas patologías, donde no se puede vivir, y la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene la obligación de escuchar a estos vecinos", sostuvo.

Corpa señaló que se está reivindicando "justicia social para unos vecinos que llevan más de 13 años con afecciones en sus viviendas". De su lado se ha posicionado el comité de empresa de Metro de Madrid, que mostró su apoyo a los vecinos asegurando que las personas trabajadoras de Metro no son "ajenas" a este problema que sufren por la "nefasta construcción" de la línea 7B, y pidió a la Comunidad de Madrid una "solución definitiva" y una reparación "física y moral" por el daño ocasionado.

Parches por valor de 20 millones

Por su parte, el regidor de Coslada quiso recordar que los vecinos llevan desde que se inauguró "padeciendo inconvenientes y problemas, que han requerido de parches cuyos costes se elevan a más de 20 millones de euros".

Este mismo verano, una vez más, se ha procedido al cierre de la línea de Metro entre las estaciones del Hospital del Henares y La Rambla para tratar de corregir las filtraciones de agua que se producen en el tramo. Estas últimas obras han tenido un coste de más de 1,6 millones de euros.

El problema, resumido, es que tras la construcción de la línea se está infiltrando agua del río Jarama. Bajo el túnel del metro se encontraba una capa de sal de entre tres y cuatro metros de espesor. Como consecuencia de las filtraciones de agua, la sal se está descomponiendo y provoca hundimientos en la superficie.