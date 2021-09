PSOE, PRC, Cs y UxS presentarán una moción al Pleno para impulsar la creación de comisiones de investigación

En rueda de prensa, todos los grupos han coincido en señalar que se trata de una cuestión de "voluntad política" y de "transparencia" pues los ciudadanos tienen derecho a conocer la gestión, ejecución y seguimiento de un contrato que ha generado "una situación tremendamente grave" en la ciudad, que está "sucia y plagada de ratas".

Igualmente, han subrayado que la alcaldesa debe entender y respetar que esta petición es "de la mayoría" política, y han rechazado que, como esgrime Igual, la comisión sea un circo mediático, sino que en su opinión es "el lugar para que políticos y ciudadanos conozcan la realidad de un servicio deficiente pagado con el dinero de todos", es decir, una forma de "fomentar la transparencia".

Es más, han afirmado que la creación de una comisión de investigación "evita el circo y pone en su justa medida la voluntad de transparencia".

En este sentido han remarcado que cualquier posición contraria a la voluntad del Pleno "es antidemocrática", por lo que opinan que el PP cumplirá el acuerdo. Además, han recordado que los populares han impulsado comisiones de investigación en el Gobierno de Cantabria que han salido adelante.

Y han señalado que la alcaldesa "todavía está a tiempo" de llevar la modificación aprobada en comisión a la Junta de Gobierno local, es decir, antes del debate de la moción, en el que no descartan el apoyo de Vox, que no ha suscrito la citada propuesta porque "no cree que es la vía", pero que sí quiere crear una comisión de investigación.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha recordado que la "situación tremendamente grave" de la suciedad en Santander ha sido objeto de debate en el Pleno durante toda la legislatura, agravado por la proliferación de ratas que suponen "un problema de salubridad".

Fernández ha indicado que los cuatro grupos quieren que se investigue la situación de la limpieza mediante una comisión pública en la que se expliquen las razones de por qué cada vez el servicio es de peor calidad mientras los santanderinos pagan más.

Por ello ha pedido a Igual que "adopte la medida que es voluntad del Pleno" de crear dicha comisión frente a la "minoría absoluta del PP, que se ha negado" a hacerlo cuando el resto de grupos son "la mayoría democrática". Y ha subrayado que para ello hace falta la "voluntad política" de la alcaldesa y "normalidad democrática".

"En democracia las decisiones se adoptan por mayoría y la mayoría de este Ayuntamiento ha hablado: ha pedido la creación de la comisión de investigación. El Ayuntamiento ya no es el cortijo del PP, que tiene que aceptar lo que los partidos le piden y depurar responsabilidades de porqué Santander está tan sucia", ha declarado.

Por su parte, el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha censurado que el "esperpento de las basuras" dura ya cinco años, y ha aclarado que la petición de modificar el reglamento plenario para crear comisiones de investigación es anterior a dicho problema, con lo que "son dos incumplimientos".

También ha recordado que en la pasada legislatura el PP hizo "modificaciones exprés del Reglamento a medida", por ejemplo para "bloquear las intervenciones de UxS", y "no hubo problema para hacer esas modificaciones inmediatas".

Ahora los grupos presentan al Pleno una moción urgente para crear una comisión de investigación porque "la transparencia del PP es opaca"; partido del que también ha criticado como "lamentable" su "falta de gestión y diligencia".

Los grupos exigen la aprobación de la moción, "que se va a producir en el próximo Pleno", ha dicho Fuentes-Pila, y que generará una modificación exprés en la que se incluya una comisión de investigación para modificar el Reglamento antes de que concluya la legislatura. "El PP solo está dejando pasar el tiempo", ha apostillado.

"Este mandato aprobado por mayoría absoluta va a ser cumplido porque sino sería antidemocrático", ha insistido.

En el mismo sentido, el portavoz de Cs y socio de Gobierno del PP, Javier Ceruti, ha sostenido que el debate es si tiene que haber una comisión pública de investigación o una comisión secreta y ha coincidido en que se trata de una "cuestión puramente de voluntad política".

Ceruti ha apostado por crear comisiones que den "transparencia" en lugar de "situaciones de oscurantismo" y ha calificado de "inaceptable" que el PP "diga que es un ejemplo de transparencia cuando quiere impedir que la gente conozca lo que ha pasado con el contrato de basuras".

Ha vuelto a denunciar que el PP ha estado cinco años "mirando para otro lado", el tiempo que ha tardado en "tomar medidas" para el cumplimiento del contrato, cuando la situación era "de una gravedad suficiente" para hacerlo y cuando es un "asunto esencial" para la ciudadanía. "La máxima gravedad merece la máxima transparencia", ha remarcado.

"Promover alternativas de investigación de esto mismo en una comisión ordinaria significa cerrar a los ciudadanos la posibilidad de conocer lo que ocurre y no vamos a estar en esa línea. Vamos a apoyar esta moción para ver si conseguimos que la alcaldesa entienda que no puede ocultar a los ciudadanos qué es lo que ha ocurrido", ha manifestado.

El portavoz de UxS, Miguel Saro, ha dicho que los grupos reclaman una investigación abierta de las causas por las que se ha incumplido el contrato de basuras desde 2013, mientras el equipo de Gobierno "pretende impedir" que declaren los responsables, funcionarios, políticos y técnicos a los que pretende llamar a la oposición.

Saro ha afirmado que el "objetivo final" es "conseguir la mejora de los servicios públicos de Santander", mientras que el PP "no tiene ningún interés en que haya ningún tipo de transparencia sobre los contratos externalizados que suponen un coste de un tercio del presupuesto de Santander de cada año".