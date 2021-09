Primeras imágenes de Alejandra Rubio con su nuevo novio, Carlos Agüera: "¿A que es monísimo?"

Tras confirmar a mediados de agosto que había roto con su pareja, Alejandro Lobo, después de dos años de noviazgo, a las pocas semanas ya se hablaba de un nuevo interés amoroso de Alejandra Rubio con el que se la había visto por las calles de Málaga.

Aunque lo ha intentado mantener al margen, e incluso se llevó una gigantesca foto de él que iban a mostrar en Viva la vida para evitar que mostraran su cara, su felicidad es palpable y ha sido solo cuestión de tiempo que se la viera públicamente con él.

Carlos Agüera es el nombre de este malagueño de 22 años amante de los deportes de aventura con el que la menor del clan Campos está más que ilusionada.

Ahora, ya no pasean su relación por Málaga, sino que el joven ha ido a Madrid para pasar tiempo con ella y se podría decir que, aunque estaba tímido, Alejandra Rubio ha presentado a su novio frente a las cámaras.

La hija de Terelu Campos, que ha asegurado estar "muy feliz" con Carlos, no dudó en responder, aunque brevemente, a la prensa. "¿A que es monísimo?", preguntó a la reportera. "No quiero hablar de él, es anónimo y no tiene nada que ver con esto".