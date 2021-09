Sánchez (Cs) critica que les mesures del Consell perjudiquen el turisme de congressos i demana "rectificació"

De la mateixa forma, ha indicat que el Patronat de Turisme dona suport a l'Associació Provincial d'Hotels d'Alacant (APHA) pel seu rebuig a les noves mesures decretades, ja que el sector considera que les noves condicions de la desescalada "no els permeten competir en igualtat de condicions amb altres destinacions davant l'arribada de la tardor".

Així, ha afegit en un comunicat que en aquest nou escenari, el sector hoteler aposta pel turisme MICE perquè els seus establiments "no estiguen buits entre setmana" i, amb les restriccions actuals, "la possibilitat de captar aquest tipus de turisme és molt complicada".

Igualment, Sánchez ha assenyalat que "les limitacions imposades fan que Alacant perda opcions per a desestacionalizar el turisme, ja que els establiments hotelers no obtenen cap canvi substancial respecte a les mesures anteriors a les anunciades".

"La gestió de desescalada realitzada el dilluns no millora la prestació de servicis hostelers associats a l'organització de congressos i esdeveniments professionals en procedir d'aquesta manera tan prudent ens retarda pel que fa a la competitivitat amb altres autonomies", ha assegurat la responsable de Turisme.

Així, ha indicat que les noves mesures decretades pel Consell també afecten "directament" a l'organització de reunions empresarials "ja que els còctels s'han de celebrar de manera obligatòria amb els assistents asseguts".

"Tampoc es pot oferir un café en la mateixa sala on se celebra el congrés, veient-se obligats a disposar de sales contigües, amb el cost addicional que açò suposa", ha afegit.

Finalment, ha recriminat al Consell que les limitacions perjudiquen el sector hoteler en la captació de conferències i trobades empresarials és la restricció d'aforament amb el límit del 75% per a les reunions a l'interior.

"No obstant açò, aquesta mesura és aplicable sempre que es puga mantindre una separació mínima entre els assistents de dos metres, per la qual cosa en la majoria dels establiments la realitat és que l'aforament no arribaria ni al 50%", ha culminat.