Campuzano reconoce que algunas propuestas de VOX, su antiguo partido, son "alucinantes" y le dan "vergüenza ajena"

Campuzano, en una entrevista a Onda Regional recogida por Europa Press, reconoce que cuando oye a hablar "a esa gente que se ha quedado en VOX no me identifico con ellos, porque nunca hubiera pedido que se tocara el himno para entrar al colegio y se pusiera la bandera como reivindicación de la educación; es alucinante que salgan con esas propuestas, me da vergüenza ajena".

Asegura que ella no está cambiando, porque le encanta que suene el himno, "presumir de la bandera", pero opina que esas propuestas le producen "vergüenza ajena". Recuerda que cuando entró en VOX, partido que la expulsó y al que ya no pertenece, "eso no se hacía, teníamos más responsabilidad a la hora de utilizar los símbolos y diferenciar las necesidades de gobierno y manifestaciones".

"Por eso, al final no me siento identificada con esos representantes que hay aquí, que se dedican a la algarada", ha señalado la consejera, quien celebra que "se haya conseguido un gobierno estable, que trabaja bien y ha garantizado una estabilidad a la Región", recordando, al hilo, que quien "rompió y dinamitó ese pacto para presentar la moción de censura con el PSOE fue Ciudadanos".

"Uno tiene que ser fiel asimismo, tú puedes compartir unas ideas con un partido, pero eso no puede condicionar tu vida", ha confesado Campuzano, quien apuesta por "darle una vuelta a la representación política, ya que el esquema que tenemos es obsoleto".

También ha afirmado que la relación que mantiene con el presidente Fernando López Miras es "muy buena". Preguntada si se iría al PP, ha afirmado que después de su experiencia en un partido, se inclina por la "independencia, como estoy ahora".

Finalmente, sobre el 'pin parental' asegura que sigue pensando lo mismo. "Hemos hecho que los padres reciban la información y eso nos parece ya muy importante", ha finalizado.