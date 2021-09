El Parrilla Slow ofrecerá 9 conciertos de grupos jóvenes en San Mateo, con aforo limitado en la Plaza del Parlamento

La concejala de Educación y Juventud, Beatriz Nalda, ha presentado este viernes la programación de Parrilla Slow, junto con representantes de algunos de los grupos que participan y la responsable del área de Cultura Joven del Ayuntamiento, Piedad Valverde.

Esta edición especial de Parrilla Slow incluye el domingo 19 la actuación de los grupos Scarlett Rose, DDRey y de All I Have to say; el lunes 20 será el turno de Sisifo, DDRey y del grupo La Cosecha Mestizaje Band; y concluirá el martes 21 con los conciertos de Rhá, Mariet y Dubinci Sound.

Los nueve grupos y solistas participantes que componen el cartel de este año han sido seleccionados entre las 21 propuestas que se presentaron a la convocatoria pública que se realizó el pasado mes de julio, a través de las redes de Infojoven y por mail, a los contactos registrados en el estudio de grabación de La Gota.

La Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Logroño organiza desde hace más de 20 años los conciertos de San Mateo con grupos jóvenes de música de la ciudad. "Actuaciones se han convertido con el tiempo en una cita obligada para los grupos y también para el público joven", ha afirmado Nalda.

En este sentido, la edil ha incidido en que "este año el tradicional certamen Parrilla Rock, debido a las restricciones derivadas de la pandemia, se ha reconvertido en Parrilla Slow, adaptando el formato y los estilos a un tipo de música adecuado para ser escuchada sentados: jazz, rap, dj, trap, soul, autor, etc".

El objetivo de esta iniciativa "es promocionar a los jóvenes músicos de la ciudad y dar a conocer sus trabajos entre la juventud y el público en general para que tengan mayor repercusión, así como ofrecer una alternativa cultural a la juventud en San Mateo".

La Unidad de Juventud del Ayuntamiento "mantiene contacto durante todo el año con las bandas de música locales para recoger propuestas y realizar actividades". Estos contactos sirven además "para conocer la realidad y las demandas de los jóvenes aficionados a la música en nuestra ciudad".

Como ha recalcado Beatriz Nalda, "una demanda unánime entre los jóvenes músicos es formar parte de la oferta cultural de las Fiestas de San Mateo y los conciertos del Parrilla son para los grupos de música de la ciudad una oportunidad única para que se les oiga y se les vea".

Piedad Valverde, por su parte, ha apuntado que "esta actividad se realiza sin interrupción desde hace más de veinte años" y en cada evaluación se repite una aspiración por parte de los grupos locales, el objetivo de aumentar la calidad y la participación para que estos conciertos tengan mayor repercusión.

Una trayectoria de más de dos décadas, que el año pasado sufrió un parón por la pandemia y que, en esta edición, ha afirmado, "supone una transición, nos han servido estas dos ediciones para reflexionar" y, de este modo, "poder abrir la iniciativa a más estilos, solistas, DJs o gente que utiliza las nuevas tecnologías incluso en sus casas para hacer música".

Entre los asistentes a la presentación, tanto Raúl Picón 'Sísifo', como Miguel, de 'La cosecha', han agradecido la oportunidad que se les presenta con esta iniciativa "de podernos subir de nuevo al escenario", aunque sea "adaptádonos a lo que hay, con la gente sentada".

Por su parte, la autora del cartel del festival, Alicia Cazorla, ha apuntado que, con su creación, ha querido destacar la diversidad de propuestas que engloba el Parrilla, y, con las letras moviéndose, dar idea de baile y diversión".