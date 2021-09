Tanquem Cofrents denuncia que l'incident en la central mostra la "imprudència" d'haver renovat la seua llicència

Segons ha informat l'organització en un comunicat, l'incident "ha suposat l'abocament d'una quantitat desconeguda d'aigua altament radioactiva fora de la contenció del reactor" i s'ha produït en l'edifici de la turbina de la central, "és a dir, fora de la contenció del reactor, la missió del qual és precisament mantindre les possibles fuites d'abocaments racioactivos aïllades de l'exterior".

"Aquesta fuita no pareix haver-se detectat en primera instància, sinó només arran de baixar el nivell de l'aigua dins del reactor, la qual cosa ha portat a haver de parar urgentment el reactor", denuncia la plataforma.

Aquest accident ha suposat la primera parada no programada de la central des de la renovació de la seua llicència de funcionament, al març d'aquest any, "i amb el fet que no pareix haver sigut detectada en primera instància posa de manifest la imprudència que ha suposat aquesta renovació per part del Govern".

"La central de Cofrents, que ja ha complit 37 anys de funcionament, molt més allà de la seua vida de disseny, està vella i deteriorada, i combinat amb la política de la seua direcció de maximitzar la producció costi el que costi, fa més que previsible que accidents com a aquest o més greus es repetisquen", ha exposat.

La plataforma insisteix que es tanque "d'una vegada aquesta central que posa a tota la ciutadania en perill, i que es faça una transició ràpida a un sistema basat exclusivament en energies renovables, que evite un canvi climàtic catastròfic i que serà més net, segur i econòmic".

El CSN va informar de la recepció de notificació d'aquest succés, que no va tindre impacte en els treballadors, ni el públic ni en el medi ambient i que, amb la informació disponible fins a eixe moment, es va classificar amb nivell 0 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES)".

Aquesta disminució de nivell ha sigut provocada per un descens en el cabal d'aigua d'alimentació que, de forma preliminar, el titular identifica que pot estar relacionat amb els treballs que s'estaven executant en les vàlvules dels filtres del Sistema de Purificació de Condensat, segons va informar el CSN.

Durant la revisió posterior de sistemes i planta, el titular va identificar una fuita d'aigua en la zona on anteriorment connectaven el sistema de drenatge de calfadors en la descàrrega de les bombes i el sistema de filtres electromagnètics. En tractar-se de línies amb aïllament tèrmic i per a valorar la reparació de la fuita, el titular va decidir iniciar les accions per a aconseguir la manera 4 (Parada Freda).