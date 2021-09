El secreto homenaje de Matt Damon a su fallecido amigo Heath Ledger

En 2005 protagonizaron juntos El secreto de los hermanos Grimm y desde entonces se convirtieron en grandes amigos. Hasta, claro, el fallecimiento de Heath Ledger en 2008, que dejó bastante dolido a Matt Damon. Por eso mismo decidió que el también actor de Brockeback Mountain, El caballero oscuro o Destino de caballero le acompañaría siempre.

Damon no es tan dado a que el público conozca no solo su vida privada (al contrario de lo que le ocurre a su mejor amigo, Ben Affleck) sino también sus tatuajes (también un poco como a Affleck). De ahí que hasta el nombre de sus cuatro hijas que adornan su brazo no sean tan conocidos entre el público como otros tatuajes de celebrities.

Sin embargo, el actor y guionista de El indomable Will Hunting ha revelado en una entrevista con la revista GQ varios detalles sobre aquello que ilustra su cuerpo, aclarando que el primero tardó en llegar: fue en el año 2013 y todo culpa de la insistencia de su esposa, Luciana Barroso.

"Fue simplemente que me lo anunció un buen día. Estábamos en nuestro apartamento de Manhattan y me dijo: 'Nos vamos a tatuar'", ha comenzado su relato Damon, que explica entonces el primero de sus homenajes a su fallecido amigo: "Hay un colega nuestro que le hizo todos sus tatuajes de Heath Ledger. Y yo le tenía dicho que, si alguna vez me hacía un tatuaje, él sería el primero al que avisaríamos".

Y así fue, la pareja llamó a Scott Campbell, que así se llama el tatuador, y este se personó en su casa con todo el material necesario. En un principio, él solo iba a escribirse el nombre de Lucy en honor a su esposa. Sin embargo, acabó acordándose de Ledger y le pidió a Campbell una línea curva que ascendiera casi hasta el hombro, idéntica a otra que tenía el protagonista de 10 razones para odiarte.

"Es algo que él llevaba en el brazo. Heath era una persona increíblemente inquieta y creativa. Por ejemplo, una vez estuve hablando con la persona encargada de su peluquería en El patriota y me contó que él odiaba tanto quedarse quieto que, cuando terminaban de ponerle la peluca y todo lo demás, había hecho una escultura de pasadores", rememoró, así como que su mujer se hizo también el diseño en el tobillo y que hoy en día lo consideran un amuleto de la suerte: "Es como un ángel que cuida de todos los nombres que tengo escritos en el abrazo".

Su Instagram secreto

Aunque celoso de su vida privada, Damon también ha revelado que a él le interesa lo que hacen sus hijas y los hijos de sus amistades. "Tengo una cuenta muy privada. Tengo 76 seguidores y he hecho 40 publicaciones desde 2013", ha asegurado.

Eso sí, el protagonista de la saga de Jason Bourne ha admitido: "Nunca le vi demasiado sentido a abrirme una cuenta en redes sociales. Y con el tiempo, me siento cada vez mejor de haber tomado esa decisión. Entiendo a quien quiera estar conectado con todo el mundo en Facebook, pero mi vida está tan llena que, de verdad, estoy conectado con el mundo con el que necesito estar conectado".