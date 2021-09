González (PSOE) culpa a Foro de los retrasos en la licitación de la estación intermodal

"Estamos donde nos llevó Foro", ha asegurado. En este sentido, González, en declaraciones a los medios de comunicación tras la inauguración de la jornada organizada por la Cámara de Comercio de Gijón, ha acusado a los grupos de oposición de derecha de intentar "manipular la historia".

A este respecto, ha recordado que se está tramitando el estudio informativo que obligatoriamente una vez que se cambió la ubicación de Moreda 2010. Falta, por parte del Ministerio de Transición Justa, refrendar este estudio y hacer la Declaración de Impacto Ambiental.

"Pueden decir lo que quieran, esto es producto de que no se construyera la estación en 2012", ha dejado claro la regidora gijonesa. Ha recalcado, además, que hasta 2019 no se firmó el nuevo convenio, por lo que ha incidido en que en ese periodo de tiempo, de 2012 a 2019, "no se hizo nada", salvo en 2018 cuando se sacó la licitación del estudio informativo.

González ha reconocido que si bien quiso en su día parar este estudio porque estaba aún vigente la Declaración de Impacto de la estación de Moreda, viendo que grupos de la oposición amenazaban con acudir a los tribunales, y para evitar retrasos mayores, decidió no hacerlo.

Asimismo, pese a que se habla de una media de cuatro meses, no ha querido hablar de plazos, dado la complejidad de la obra. Ha señalado, además, que la pandemia de la COVID-19 no se lo ha puesto fácil tampoco a las administraciones. Sí que ha adelantado que próximamente una reunión para que el Ministerio dé un informe de situación y de posibles plazos.

IBI PARA RICOS

Preguntada por el llamado IBI sobre ricos, ha incidido en que ya se había incluido en las Ordenanzas Fiscales pero se incluyó en las excepciones por la pandemia de la COVID-19.

Dicho esto, ha apuntado que iniciarán negociaciones presupuestarias con los grupos de la oposición, y se verá que es lo que plantea cada uno. "Socio principal será aquel que nos ayude a sacar presupuestos", ha remarcado.