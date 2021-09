Calviño deixa la reforma del finançament per a «els pròxims anys»

La vicepresidenta primera del Govern, Nadia Claviño, va afirmar ahir que tothom és conscient que caldrà abordar la reforma del finançament autonòmic, però creu que el debat s'ha d'obrir «en el moment que siga més oportú per a poder arribar a un acord satisfactori i a una bona solució».

En aquest moment, va dir després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, la prioritat és impulsar el pla de recuperació després de la pandèmia i la preparació dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022, que «seran claus» per a canalitzar els fons europeus i impulsar eixa recuperació econòmica i la creació d'ocupació.

La també ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital va manifestar que la reforma del sistema de finançament és «una qüestió complexa que té múltiples dimensions» i que tractaran de treballar «mà a mà» amb totes les comunitats autònomes «per a trobar solucions en els pròxims anys».

Preguntada per si aquest assumpte és una prioritat per al Govern, Calviño va afirmar que l'atenció de tots ha estat «molt centrada en la resposta a la pandèmia», i en aquest moment la prioritat del Govern és impulsar el pla de recuperació. «Tots som conscients que caldrà abordar la qüestió del finançament autonòmic», una qüestió que va qualificar de «complexa» i que, al seu judici, «cal obrir en el moment que siga més oportú per a poder arribar a un acord satisfactori i a una bona solució».

Sobre si pot haver-hi un esborrany a la fi d'any, tal com va acordar el Congrés dels Diputats, va assenyalar que en aquest moment s'està fent «un treball de fons» i mantenint «converses per a, en el marc del disseny dels pròxims anys, veure quins són el moment i la forma més oportuns d'abordar aquesta qüestió».

Puig va acordar amb Calviño el desenvolupament d'un pla específic de digitalització del sector turístic pel seu caràcter «estratègic» per a la recuperació econòmica i social de la Comunitat i va advocar per aprofitar les oportunitats que ofereixen els fons Next Generation EU a les empreses valencianes.