Jennifer Aniston debuta con su propia firma de belleza, LolaVie

Para alguien que acabó creando un personaje tan icónico que hasta le dio su nombre a un corte de pelo que se puso de moda durante la época en la que se emitió Friends era casi imposible no acabar algún día creando su propia marca de belleza. Jennifer Aniston se suma a la larga lista de celebrities que tienen su propia empresa de lifestyle y ha lanzado este jueves LolaVie.

El nombre de la marca proviene del primer coche que se compró en toda su vida y, además, siendo la actriz quien es, no sorprende demasiado que el primer producto que haya puesto a la vez sea un tratamiento de belleza capilar, The Glossing Detangler, una crema desenredante que potencia el brillo y que funciona para el cuidado del cabello.

Su inspiración para este primer lanzamiento no es otra que uno de los mayores errores estéticos en toda su vida: cuando a los 13 años decidió ella misma cortarse el pelo y acabó, como ella misma explica, con una maraña de mechones dispares y revueltos en los que cada cual tomaba una dirección diferente. De ahí que The Glossing Detangler sea, en sus palabras, "una navaja suiza" y "un mejor amigo" para utilizar todos los días hecho de chía, bambú, extracto de limón y un complejo de superfrutas y ceramidas vegetales.

La nueva empresaria hace hincapié en que esta "pequeña idea" ha estado en constante evolución hasta convertirse en el pistoletazo de salida. Está "creada para ayudar a que tu cabello se sienta saludable y luzca sin esfuerzo", añaden desde la firma.

LolaVie también pone el foco en que sus productos "están hechos con ingredientes de origen natural y origen vegetal", así como se congratulan de que no lleven en absoluto "parabenos, siliconas, sulfatos, ftalatos ni gluten". Asimismo, y por tanto, este y todos los que saquen serán "veganos y libres de crueldad" animal, anunciando así que no harán pruebas en animales.

Aunque por el momento los planes de Jennifer Aniston son centrarse en el pelo de sus clientes, lo cierto es que no descarta ampliar su línea de productos en el futuro, metiéndose de lleno en otras áreas de la belleza porque en su cabeza tiene "multitud de ideas".