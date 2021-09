La Comunitat espera arruixades a Castelló, nord d'Alacant o sud de València que podrien anar acompanyades de tempestats

La Comunitat Valenciana espera per a aquest divendres arruixades a Castelló i al nord d'Alacant o sud de València que podrien anar acompanyades de tempestat i ser localment fortes, com arreplega la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia per a aquesta jornada.