Alberto de Mónaco se harta de los rumores: "¡Charlène no se fue de Mónaco por un berrinche!"

Sin lugar a dudas se trata de un culebrón monárquico en el que ya todos tienen una opinión al respecto, ya sea por el tiempo transcurrido desde que se marchó a Sudáfrica, porque la ex de Alberto de Mónaco, Nicole Poste, madre de su hijo, está en el principado mientras tanto o porque se suponía que iban a hacerse unas fotografías en el viaje que hizo el príncipe al país africano para demostrar que siguen amándose, pero lo que les ha traído finalmente esas imágenes es más quebraderos de cabeza por el muy desmejorado aspecto de Charlène.

Con tantas teorías como bocas hay en Mónaco sobre su matrimonio, Alberto no ha aguantado más y ha querido acallar de una vez por todas dichas habladurías concediéndole una entrevista a la revista norteamericana People, en la que no solo ha vuelto a explicar la razón oficial que mantiene a su esposa en Sudáfrica junto a su familia, sino que ha incidido en que ella quiere regresar para estar con sus hijos.

Y, por supuesto, no va a tolerar las ideas más peregrinas que han llegado a sus oídos. "¡Charlène no se fue de Mónaco por un berrinche!", ha comenzado el príncipe dejando claro que no admite nada de crisis en su matrimonio. "No se marchó porque estuviese enfadada conmigo o con alguien más".

"Si se marchó a Sudáfrica fue para constatar el trabajo que hace su fundación allí y, de paso, para permanecer algo de tiempo con su hermano y sus amigos. Nada de que haya huido o se haya exiliado", ha explicado Alberto centrándose en los motivos del viaje y no tanto en los motivos que mantienen allí a Charlène y para lo cual vuelve a tirar del comunicado oficial.

"Se suponía que iba a ser una estancia de una semana larga, máximo diez días, y todavía está allí a causa de su infección y de todas las complicaciones médicas que han surgido desde aquello", ha añadido. Hay que recordar que en la ayuda que prestó Charlène a los rinocerontes contra la caza furtiva de los mismos en su continente natal (nació hace 43 años en la actual Zimbabue) contrajo una enfermedad ORL (otorrinolaringóloga) que se agravó, afectándole a las vías respiratorias y los oídos, y siendo intervenida en varias ocasiones.

Sea como fuere, Alberto de Mónaco ha explicado que cada día que pasa se va recuperando y ya está más cerca su regreso, porque ella "está lista para volver a casa". "Ya incluso bromea con que está preparada para convertirse en polizón en cualquier barco que venga para Europa", añade.

Eso sí, admite un error durante todo este tiempo. Y es el haber tardado tanto tiempo en salir a hablar de esta forma: "Quizá debería haber terminado de una vez por todas los rumores antes. Pero estaba concentrado en cuidar de los niños. Y pensé que probablemente, con el tiempo, desaparecerían".