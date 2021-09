César Carballo, a favor de retrasar la vacunación de los niños

Este jueves, Cuatro estrenó la segunda temporada de Horizonte, el segundo programa televisivo dirigido por Íker Jiménez y Carmen Porter. En primer lugar, el formato trató la complicada situación de Afganistán para después debatir, en una sección propia, sobre las últimas novedades respecto a la lucha contra la COVID-19.

El programa estudió, sobre todo, las circunstancias de los niños en la pandemia en general y ante la vuelta al cole en particular. Uno de los invitados para la ocasión, Quique Bassat, investigador ICREA en ISGlobal, señaló los casos de COVID-19 persistente en los más pequeños.

Según recogió, hasta un 10% del total de niños que se infectan pueden derivar en ejemplos de enfermos persistentes, independientemente de si desarrollaran o no sintomatología. Esto llevó al experto a comunicar su voluntad de vacunar a sus hijos para prevenir lo máximo posible.

Y es que, pese a que el riesgo de padecer síntomas es menor en el caso de los niños que de los adultos, los benjamines de las casas pueden sufrir cansancio, cefaleas, apatía o dificultades para hacer sus actividades físicas habituales.

Por otro lado expresó su opinión César Carballo. El urgenciólogo suele mostrarse muy crítico con las decisiones del Gobierno respecto a la gestión de la COVID-19, y enfocar sus esfuerzos en potenciar la responsabilidad y la cautela entre los ciudadanos.

Sin embargo, en esta ocasión defendió una postura algo más relajada respecto a los niños que la de Bassat, y propuso posponer la vacunación de los más pequeños. “Yo no vacunaría a mi hija pequeña, pues tuvo síntomas solo durante unas horas y generó anticuerpos”, apuntó, en la misma línea, el doctor Gaona.

“Estamos hablando de niños con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, que es un porcentaje que no supone demasiado dentro del total de vacunación nacional. Yo ahora no los vacunaría, sino que esperaría un poco, porque no va a disminuir la transmisiblidad del virus”, aseveró Carballo, colaborador también en La Sexta Noche.