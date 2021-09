Las redes truncan el estreno de 'Secret Story': una de las informaciones más dramáticas, al descubierto

Telecinco estrenó este jueves Secret Story. Al inicio de la gala, el programa desveló algunos de los secretos que guardarán los concursantes, y después pasó a dar los nombres de participantes que aún no se habían confirmado, como fueron los Gemeliers, Chimo Bayo, Fiama Rodríguez y Emmy Russ.

A lo largo del programa, Jorge Javier Vázquez fue leyendo los secretos de los concursantes, pero sin desvelar a quién pertenecen. Y es que, el reality consiste precisamente en que los participantes descubran las informaciones ocultas de los demás mientras protegen las suyas.

Aislados en Guadalix de la Sierra puede ser una ardua tarea, pero no ocurre lo mismo con los espectadores con acceso a internet. Así, y del mismo modo que ocurre con las identidades de Mask Singer, la audiencia se adelantó al programa y descubrió varios de esos secretos, llenando las redes sociales de spoilers.

el secreto de emmy russ es que vivio en un centro de menores porque su madre la abandonó aqui la noticia #SecretEstreno #secretstory pic.twitter.com/A1OWJRivA0 — no puc més (@lostwisconsin) September 9, 2021

Uno de ellos fue "estuve en un centro de menores, porque mi madre me abandonó", y los usuarios averiguaron rápido que esa información pertenecía a Emmy Russ, una de las revelaciones del programa, por una entrevista. Russ se presentó como la reina de los concursos de telerrealidad alemana, una figura similar a la de Sofía Suescun en España.

Otra de las afirmaciones cuya dueña se podría conocer ya es "me han dado la extremaunción". Y es que, en un vídeo de su canal de MTMAD, Fiama Rodríguez contó que había llegado a planear su funeral al recibir un grave pronóstico médico que comenzó con unas incontrolables hemorragias.

La de la extremaunción es Fiama. Es lo que pasa cuando vives de contar tus miserias, que te quedas sin secretos. #SecretStory pic.twitter.com/8wwMcjXAWV — Arual91 (@arual1791) September 9, 2021

La tercera posible confesión desvelada fue la de Cynthia Martínez. Pero esta vez no lo destapó la audiencia, sino Sofía Cristo. "¿Cómo fue lo vuestro? Yo he escuchado que tú te quedabas con la ropa interior de Canales", dijo ante la modelo, que se apresuró a negarlo. "No, se la dejó él en casa", concluyó. Y es que, uno de los secretos era, precisamente, que un concursante se quedaba con la ropa interior de sus amantes.

"Robo la ropa interior de mis amantes" es el cuarto secreto de #SecretStory

Es el más fácil, pertenece a Cynthia Martínez... ¿Os acordáis cuando fue a Sálvame con unos calzoncillos de Canales Rivera? #yoveosálvame — Silvia Prendes (@SilviaPrendes) September 9, 2021

Por el contrario, "soy hermano o hermana de mi padre", "quería ser monja y me han propuesto ser escort", "en el cole me llamaban bola de sebo con patas", "hice un milagro", "tengo una anomalía física a la que llamo the warrior dolphin", "tuve una aventura con una mujer casada", "me convertí en famoso el día que nací" y "fui kelly" son algunas de las informaciones sobre las que aún no hay pistas.