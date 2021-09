Paula ruboriza a Mario, su cita en 'First dates': "¿Te he puesto cachondito?"

La capacidad camaleónica de Paula fue lo que más cautivó a Mario, su cita en First dates este jueves, que no paró de sorprenderse durante toda la cena con la multitud de diferentes caras que le mostró la joven madrileña según avanzaba la velada.

El primero en llegar fue el madrileño, que explicó que "lo primero que me fijo en una mujer es en los ojos y en la sonrisa, me parece muy importante. Busco conocer a alguien interesante".

Su cita llegó a continuación y señaló que "me considero una chica muy peculiar, me denominaría como una persona fuera de lo común". Mario se quedó prendado de Paula nada más verla: "Que chica más guapa. Me han llamado la atención sus ojos y su pelo".

Paula, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena hablaron de sus estudios y aficiones, pero uno de los momentos más importantes fue cuando le preguntó el joven a su cita: "¿El tamaño importa?". Ella le contestó que "claro que importa porque me gusta que sea contundente".

"He visto varias Paulas, una más formal y otra más pícara. Me ha gustado esa mezcla", admitió Mario. También hablaron de los lugares donde habían hecho el amor: "¿Te gusta en público?", quiso saber el madrileño.

Paula le contestó que, por ejemplo, "lo he hecho en la playa porque soy exhibicionista". Al ver la cara que puso Mario, la joven le preguntó: "¿Te he puesto cachondito?", a lo que él le contestó breve, pero contundentemente: "Claro".

Mario, en 'First dates'. MEDIASET

Tras la cena pasaron al privado donde se besaron tímidamente: "Ha sido un mini morreo", afirmó Mario antes de admitir que le gustaría tener una segunda cita con Paula. Ella, por su parte, también quiso volver a quedar porque "podemos pasar un buen rato en nuestras siguientes citas".