Fiama se suma a 'Secret Story' y desvela su tonteo con Sofía Cristo, también concursante: "En persona es aún mejor"

Este jueves, Telecinco emitió el estreno de Secret Story. Al inicio, el programa desveló algunos de los secretos que guardarán los concursantes, y después pasó a dar los nombres de algunos participantes que aún no se habían confirmado.

Entre las novedades se encontraron Chimo Bayo, Miguel Frigenti, Isabel Rábago... y Fiama Rodríguez. La tronista y participante en la primera edición de La isla de las tentaciones apareció por sorpresa, y lo hizo junto a alguien a quien conocía de antemano: Sofía Cristo.

La hija de Bárbara Rey, que fue confirmada hace unas semanas, saludó con cierto nerviosismo a la exnovia de Álex Bueno; y le contó que se estaba dedicando a contar los números de las paredes del habitáculo en el que se encontraban.

Después intervino Jorge Javier Vázquez, presentador del formato, y dio una información que hasta ese momento se desconocía: no era la primera vez que las dos concursantes tenían frente a frente. Según completaron ellas mismas, Cristo estuvo pinchando música en una fiesta en la que estuvo también la canaria.

Al parecer, a esta última le llamó mucho la atención la artista, y le escribió por Instagram con intención de conocerla un poco más. "Me pareció muy atractiva, y ahora que la veo en persona y de cerca es aún mejor", dijo Fiama.

Toda España gritando en este momento: ¡FIAMA! #SecretEstreno pic.twitter.com/9wLCHGmf3w — Secret Story España (@SecretStory_es) September 9, 2021

Según narraron, la cosa no fue a más y simplemente flirtearon por Instagram durante la cuarentena. Pero Jorge Javier Vázquez comentó que el nerviosismo entre ambas y la tensión eran innegables, y destacó que ambas no eran capaces ni de mirarse a la cara. "Me encantaría ser alguna de vosotras en este momento, qué paveo tenéis", añadió, entre risas.

Toca esperar para ver si esa posible historia pendiente avanza o se queda en stand by, pues al final de la gala Cristo tuvo que elegir a alguien con quien pasar los últimos días... y este fue su amigo del alma, Luis Rollán, por lo que convivirán aislados y sin coincidir con Fiama.