Aragón reivindica la figura de Goya en el Museo del Prado en la presentación de un corto dirigido por Carlos Saura

En declaraciones a los medios, el cineasta Carlos Saura, ha querido agradecer a todos los que han hecho posible hacer esta producción audiovisual. "Yo lo que he sido es un invitado de honor, ya que me he encontrado con casi todo hecho, y me he limitado a dirigir la idea de este corto".

En este trabajo, Saura ha dado vida a los protagonistas de 'Los fusilamientos del 3 de mayo', uno de los cuadros más representativos del pintor de Fuendetodos. "He intentado con este corto reconocer los desastres de Goya y las barbaridades que se cometieron en la Guerra de la Independencia, donde se fusiló a muchísima gente en Madrid", ha contado.

Para Saura dirigir esta pieza ha sido "muy apasionante" porque "quienes conocen mi cine ya saben mi amor por Goya", quien "ha sido y es uno de los más grandes, un precursor de muchas cosas".

275 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que ha asistido a la presentación de 'Goya 3 de mayo' en el Prado, ha recordado que junto a la Diputación Provincial de Zaragoza durante todo el año se ha celebrado el 275 aniversario del nacimiento del artista aragonés con un programa de actos "muy intenso y extenso".

"Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos por ser los administradores de la tierra de Goya, que es Aragón, y hemos encontrado la manera más adecuada de cultivar ese legado y asumir esa responsabilidad histórica", ha manifestado Lambán.

El objetivo de esta programación ha sido, en palabras del presidente autonómico, "poner en valor la obra de Goya que hay en Aragón", en el Museo de Zaragoza, las pinturas murales de Aula Dei y de algunas iglesias y museos privados.

Asimismo, ha continuado diciendo: "quisimos utilizar esta efeméride para reivindicar Aragón como tierra de talento y como tierra cargada de tradiciones y repleta de hombres y mujeres con vocación universal, como la que manifestó Francisco de Goya".

Con la presentación de este corto en Madrid se ha querido relacionar esa "política respecto a la memoria de Goya" con el Museo del Prado, un lugar donde se encuentra más de la mitad de sus obras, ha recordado Lambán.

El dirigente regional ha explicado que esta es una acción para demostrar que desde Aragón se pretende que la relación y la colaboración entre el Museo del Prado y las salas de la Comunidad autónoma "sea cada vez más amplia" en beneficio de la divulgación de Francisco de Goya.

Por último, el presidente Lambán ha elogiado el trabajo y la trayectoria de Carlos Saura, "un aragonés no menos talentoso y universal" que ha conseguido hacer una "verdadera" recreación de la obra de Goya. Así, lo ha calificado, junto al cineasta Luis Buñuel, como heredero del genio y talento de Goya.