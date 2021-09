Lorde publica un minidisco cantado en maorí, 'Te Ao Marama'

La cantante neozelandesa Lorde ha publicado por sorpresa en las últimas horas un EP, Te Ao Marama, que recupera cinco canciones de su reciente último disco de estudio, Solar Power, pero cantadas en maorí.

Los cinco cortes escogidos para ser interpretados en esta lengua nativa de su país son The Path, Solar Power, Stone At The Nail Salon, Fallen Fruit y Oceanic Feeling.

En un mensaje a sus seguidores, Lorde ha explicado que la idea de este minidisco, cuyo título significa El mundo de la luz, surgió durante la preparación de su último trabajo, cuando se dio cuenta de que "gran parte" de su "sistema de valores en torno al cuidado del mundo natural proviene de los principios tradicionales maoríes".

La noticia se ha conocido a la vez que la artista se convertía en noticia por haber versionado en un vídeo publicado en sus redes sociales el tema Break The Ice de Britney Spears, lo que se ha entendido como una muestra de apoyo a la cantante estadounidense en la batalla por recuperar las riendas de su vida, lejos de la custodia legal de su padre.

Te Ao Marama llega asimismo pocas semanas después de la publicación de su tercer álbum, el citado Solar Power, que toma el relevo al aplaudido Melodrama (2017) y que ha concitado en general buenas críticas con su tono orgánico, espiritual y reposado.

Lorde, nacida Ella Marija Lani Yelich-O'Connor en 1996, es una de las figuras más singulares del pop actual, como quedó demostrado desde la publicación de su debut, Pure Heroine (2013), que incluía el éxito Royals.