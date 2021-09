Caballero acusa a Núñez Feijóo de mantener "una política errática" con el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome

Preguntado por la falta de acuerdo entre populares y socialistas para llevar a cabo una moción de censura en la tercera ciudad de Galicia, Caballero ha señalado directamente a Alberto Núñez Feijóo al sostener que es él "quien tiene que explicar la política que mantiene con Jácome".

Una política que ha tachado de "errática, falta de rumbo, a base de bandazos". "Abandonaron aquello porque tenía pinta de corrupción y volvieron a pesar de que sigue con el mismo alcalde", ha señalado.

A renglón seguido, ha asegurado que se trata de un gobierno que "no tiene gestión, no tiene proyecto y ha ocupado muchos titulares por cosas desafortunadas, un gobierno que no está a la altura de lo que Ourense merece".

Así pues, ha incidido en que el Partido Socialista municipal fue el ganador de las elecciones en Ourense y "tenía y tiene" la legitimidad para encabezar un gobierno municipal aunque recordando que no había logrado la mayoría absoluta.

"Mantuvimos una línea de actuación correcta, de plantear alternativas distintas y los tiempos están evidenciando que la política del PP en Ourense fue nefasta", ha sentenciado Caballero antes de trasladar que está "orgulloso" de los alcaldes y alcaldesas de su formación y pedir que "Núñez Feijóo visite Ourense para defender al lado de Jácome las políticas municipales".

"Hay que respetar los tiempos y las fuerzas políticas que hay, es él el que tiene que explicar que es lo que quiere para Ourense. Creo que es un error de mucha gravedad y veremos por dónde va", ha expuesto el secretario xeral del PSdeG.

Al respecto, ha dicho que "esa estrategia de corto plazo y de intereses de poder" no es compartida en Ourense "ni por los votantes del PP ni probablemente por muchos de los votantes del actual alcalde, que querían sacar al presidente de la Diputación y están todos en un entramado".

"El PP prefirió tener a Jácome antes de permitir que gobernase la lista más votada, Jácome es el representante de las políticas municipales del Partido Popular en las ciudades de Galicia y Feijóo es el responsable de Jácome", ha aseverado.