La supuesta exclusiva de Bernardo Pantoja, que no irá a la boda de su hija Anabel: "Tiene intención de ir al 'Deluxe'"

Mucho es lo que se ha hablado del estado de salud de Bernardo Pantoja, padre de Anabel y, por tanto, hermano de Isabel. Y es que el sevillano de 70 años tiene problemas de movilidad, pues perdió un pie hace unos años, y se mueve en silla de ruedas motorizada. Por este motivo, supuestamente, no podrá asistir a la boda de Anabel Pantoja, que se celebrará en una playa de La Graciosa. ¿O quizá sea otro el motivo?

Sálvame ha estado detrás de la pista del padre de su colaboradora teniendo en cuenta que se casa en menos de un mes y que, tristemente, él no será uno de los invitados. La futura esposa de Omar Sánchez confirmó que, a causa de que su padre va en silla de ruedas, no puede ir por la arena de la playa, pero el programa de Telecinco ha descubierto que, recientemente, ha estado en la playa.

Según comentó el miércoles Gustavo González, Bernardo podría tener intención de desmentir a su hija con una exclusiva con la que insinuaría que el motivo de que no vaya a la boda es otro.

Tal y como comentó el fotógrafo, hay unas imágenes y grabaciones en las que se le ve en la playa y también otras en la puerta de Cantora, por lo que sus problemas de movilidad no serían un impedimento tan grande. Sin embargo, el colaborador de Sálvame aseguró que quería vender esta exclusiva por la desorbitada cifra de 40.000 euros.

"No ha sido claro con su hija, y una razón [de no ir a la boda] es el dinero. Ha dado permiso para que se negocie con ese reportaje, se está pidiendo 40.000 euros", comentó Gustavo González.

Bernardo Pantoja amenaza a los reporteros

Tras conocerse esta información, Sálvame mostró el jueves unas grabaciones en las que, aparentemente, Bernardo Pantoja estaba hablando con la prensa sobre esta supuesta exclusiva con unas fotos que parece que hizo una prima de él.

"Me ha invitado, pero yo he dicho que no voy, pero yo puedo estar de pie y todo", se le oye decir. Por su parte, el reportero José Antonio León aseguró que Bernardo "está enfadado con su hija porque quería ser el padrino de la boda y no puede ser así".

Sin embargo, la conversación fue a más y el padre de Anabel Pantoja se empezó a enfadar con el reportero hasta el punto de amenazarlo con sacar un arma: "No me quiero mosquear contigo. Estoy dispuesto a todo. Te meto una 'mascá' que te mato".

"¿A mí me vas a coger tú la mano? Así no vayas conmigo, que te corto el cuello. ¡Que te calles te he dicho, que no hables! ¿Te vas a callar la boca ya?", continuó. "Te voy a meter un botellazo, que me tienes mosqueado. Tengo un revolver y me voy a liar primero contigo, y después con todos los que me venga".

"Tengo un revolver y me voy a liar primero contigo, y después con todos los que me venga"

"Estoy dispuesto a matar. Hago así: 'pum pum pum'. Y que me metan en la cárcel", comentó. "Ustedes no me conocéis a mí, que a mí me da igual entrar en la cárcel".

El reportaje, con el que los tertulianos de Sálvame opinan que quería dejar mal a Anabel, parece que no era lo único que querría vender, pues en la grabación se puede oír a Bernardo diciendo que se iba "a pensar lo del Deluxe".

"Bernardo Pantoja tiene intención de venir al Deluxe el fin de semana de la boda de su hija", aseguró David Valldeperas, uno de los directores de Sálvame.

Foto de Bernardo Pantoja en la playa emitida en 'Sálvame'. MEDIASET

Después, el programa mostró las dos fotos de Bernardo en la playa, provocando que Magdalena, tía de Bernardo que estaba presente en plató, se echara a llorar: "Dije que no se pusiera, lo dije bien claro".

"¿Se le ha reventado la exclusiva a alguien?", preguntó Rafa Mora. "Pues será eso, yo qué sé", confesó ella y añadió que su sobrino tomó la decisión de vender las fotos hace dos semanas.

Foto de Bernardo Pantoja en la playa emitida en 'Sálvame'. MEDIASET

Aun así, lo cierto es que Magdalena, que tiene muy mala relación con Anabel, aseguró que esas eran imágenes familiares que se hicieron inocentemente, pero que luego pensaron en venderlas. Pero, como Rafa Mora destacó, en ninguna aparece Bernardo mirando a cámara, por lo que podría parecer que se hicieron fingiendo que era unas imágenes de fotógrafo.

La reacción de Anabel

Aunque Anabel Pantoja no estaba en el programa, se enteró de todo y no tardó en reaccionar a través de sus stories de Instagram, estallando contra su tía abuela que estaba en el programa.

"Lágrimas de cocodrilo después de enviar estas imágenes a un programa donde sabía perfectamente que se sacarían. Ahí está tu respeto y tu amor hacia tu sobrino, mostrando su lado más íntimo y personal", criticó la influencer. "Eres una basura, y que sea la última vez que hablas de mí y de mi padre. ¡Para llevarte el dinero, dáselo a él! A ver si tienes ovarios".