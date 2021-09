La oposición insta a la Xunta a abandonar la "pasividad" y las "excusas" sobre la situación de la Atención Primaria

La directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria de la Consellería de Sanidade, Estrella López-Pardo, ha comparecido esta mañana ante la Comisión 5ª de Sanidad, Política Social y Empleo, donde ha dado cuenta de la reforma del modelo actual sanitario, "vertebrando los servicios asistenciales en la Atención Primaria".

"Se trata de una transformación profunda, un servicio más proactivo y preventivo. Muchos no se notarán a corto plazo, pero otros sí, sobre todo respecto de las condiciones de trabajo de los profesionales y la accesibilidad de las personas", ha explicado López-Pardo, que ha destacado el diálogo "abierto y continuado".

La directora xeral ha subrayado que la Xunta destinó 8,5 millones de euros para la renovación de los equipos de atención primaria antes de la pandemia y, ya con la covid, "mantuvo su compromiso incrementando un 7,5% de los presupuestos en 2021". También ha destacado la renovación de infraestructuras, "con siete nuevos centros en esta legislatura".

AGENDA DE ENFERMERÍA

López-Pardo ha detallado también el documento elaborado por el Sergas y los profesionales de Enfermería sobre los criterios que definirán las nuevas agendas de calidad. "La aplicación de estas agendas permitirá mejorar la accesibilidad de la población a los centros de salud y, más concretamente, la de las consultas de la población mayor de 14 años", ha explicado.

Estrella López-Pardo ha apuntado que entre los criterios de calidad se encuentran cuestiones como: el reconocimiento específico de la jornada laboral para realizar tareas de docencia e investigación, la fijación de un tiempo reservado para los coordinadores y responsables de las unidades de primaria para las tareas de gestión, así como de otras actividades relacionadas con la docencia especializada y actividades comunitarias o grupales del ámbito sanitario.

En lo que respecta las agendas de calidad de los facultativos, López-Pardo ha apuntado que durante los próximos días finalizará su implantación en todas las áreas, que se irán ajustando durante septiembre a la presencialidad, "aunque serán ellos los que decidan a quien se atiende presencialmente y a quien no".

Así, ha remarcado que "mejorarán las demoras en las primeras citas médicas de familia" y, a este respecto, ha apuntado que, en la última semana, en el 98% de las agendas en Ourense y en el 73% en Coruña se podía citar en menos de dos días, mientras que en el 97% de las de Lugo y en el 95% en Santiago, se podían conseguir en menos de cuatro días.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el vocal del grupo socialista, Julio Torrado Quintela, ha asegurado que hay muchas palabras, pero acciones "ninguna". "Hay un problema con la atención primaria, que se muere y no se activa nada", ha asegurado Torrado, que ha lamentado las "excusas constantes" del Gobierno.

El diputado socialista ha señalado que Galicia es una de las tres comunidades con peores condiciones económicas y laborales y ha destacado que "hace 11 años había 11.000 profesionales más", pero que "los contratos ínfimos e indecentes, hacen que los profesionales se vayan".

La portavoz del BNG, Montserrat Prado, también ha criticado las políticas de la Xunta, que han dejado a la atención primaria en una situación "muy complicada", que pone "en riesgo la salud de la población".

"La atención primaria debe ser el eje vertebrador de la sanidad, ya que se resuelven ahí más de la mitad de los asuntos sanitarios", ha defendido Prado, que ha instado a la Xunta a abandonar su "complacencia y pasividad" y que pasen de "comentaristas" a una posición "activa".

"Yo les digo que no están haciendo todo lo que pueden. No quieren tener más competencias y están dejando que les entren a saco. Incorporen más categorías y hagan la atención primaria atractiva para evitar que los profesionales se vayan fuera o a la privada", ha remarcado Prado, que ha incidido en que "si hay consenso en algo es que no se está dando respuesta a las necesidades de los gallegos".

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL

Así las cosas, la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria ha recordado que el Gobierno autonómico tiene "limitaciones en el ámbito competencial". "Se convocaron el 100% de las plazas que permite el Ejecutivo español. A la vista está que son insuficientes, pero aumentar la convocatoria no depende solo de la Xunta", ha señalado.

Es por esto que ha instado al Gobierno estatal que levante la limitación. "Para problemas comunes, son necesarios soluciones comunes", ha subrayado López-Pardo.