Aliaga recalca que los fondos europeos "tienen que transformar" para digitalizar y descarbonizar

Ha comparecido a petición del PP en el Pleno parlamentario, donde ha recordado que los empresarios aragoneses han presentado 326 proyectos para promover inversiones por un total de 19.000 millones de euros con la posible creación de 123.000 puestos de trabajo, documentación que ya ha sido remitida al Gobierno de España para su selección.

Arturo Aliaga ha dejado claro que no todas las iniciativas empresariales pueden recibir estos fondos, como es el caso de la nieve, sector que -ha subrayado- el Gobierno de Aragón no ha abandonado y sigue apoyando. Los sectores preferentes son agroalimentación, logística, electromovilidad y el modelo asistencial.

Entre los proyectos candidatos, el consejero de Industria ha mencionado 78 actuaciones que suman inversiones por 2.300 millones hasta 2030, que incluyen iniciativas como la producción de hidrógeno para inyectarlo al gas natural y así enriquecerlo. El Gobierno de Aragón ha publicado, en junio, dos convocatorias de los Fondos React-EU dotadas con 20 millones de euros cada una.

"Se está trabajando con bastante intensidad", ha continuado Aliaga, quien ha indicado que el Ejecutivo regional quiere impulsar la "capilaridad" de los fondos en toda la Comunidad Autónoma.

ESTRATEGIA POLÍTICA

La diputada del PP Mar Vaquero ha lamentado que el Gobierno aragonés no ha implementado "ninguna estrategia política" para el aprovechamiento de los fondos y ha preguntado cuándo van a llegar, cómo se van a gestionar y cuál va a ser la capacidad de gestionar los fondos.

"A fecha de hoy se han recibido cero euros", ha criticado Vaquero, para quien el Ejecutivo regional ha favorecido "la incertidumbre" entre los ciudadanos "de forma premeditada", aseverando: "No sabemos cuál es la hoja de ruta, a qué van a ir destinados esos proyectos".

Vaquero ha afirmado que "en momentos dramáticos" como una pandemia "el Gobierno debe ir por delante ayudando, impulsando, en lugar de imponerse a los ciudadanos". Ha considerado que los fondos pueden ayudar al sector de la nieve.

Desde el PSOE, Leticia Soria ha pedido al PP que realice una oposición "constructiva, con lealtad" y ha echado en cara a Vaquero que las primeras ayudas se aprobaron en junio" y ya quiere que en septiembre se hayan ejecutado todos los proyectos".

En representación de Cs, José Luis Saz ha dicho que "no hay espacio que quede fuera del plan de recuperación" y ha advertido de que los proyectos "no son del Gobierno, no es algo que deba patrimonializar el Gobierno, sino que son de la sociedad civil".

La parlamentaria de Podemos Marta Prades ha aseverado: "De esta crisis debemos salir todas juntas". Ha propuesto que se tenga en cuenta a pymes y autónomos, que representan la mayor parte del tejido empresarial aragonés, subrayando que están repartidos por toda la geografía regional y ayudan a asentar población.

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha expresado que los fondos europeos "han supuesto ilusión, pero también incertidumbre y preocupación" por su distribución, tras lo que ha opinado que la UE "ha actuado de la mejor forma posible, demostrando que con cooperación se puede llegar a tener soluciones".

La diputada de VOX Marta Fernández ha observado que los fondos van vinculados a la implementación de reformas estructurales que el Gobierno de España es "incapaz de consensuar", como la reforma del sistema de pensiones y la laboral. Ha vaticinado que "van a ser pocos los proyectos aragoneses que puedan beneficiarse por culpa del Gobierno de Sánchez, que debe realizar pagos a cambio de apoyos a independentistas y multinacionales".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha puntualizado que los pilares de los fondos "no los marca Aliaga, sino la UE" y ha recordado que la prioridad es la cohesión social y territorial, la digitalización y la descarbonización".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha preguntado si se va a transformar el modelo productivo para potenciar la cohesión social y ha opinado que "los protagonistas" deben ser la economía social, las micropymes y el sector público empresarial.