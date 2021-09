Cultura promueve una reunión de entidades innovadoras en torno al proyecto europeo Magallanes_ICC

En un comunicado, la Junta de Andalucía señala que el proyecto tiene como objetivo crear una red de espacios para el desarrollo del emprendimiento en las industrias creativas y culturales en Andalucía, Algarve y Alentejo.

La sesión de trabajo contó con representantes de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Universidad de Sevilla, Parque Tecnológico Científico Cartuja, y Espacio RES, una incubadora y lanzadora de starups sevillana que afirma haber creado más de 130 puestos de trabajo.

El encuentro se ha celebrado aprovechando que uno de los socios portugueses se encuentra en Sevilla con la carabela Vera Cruz, réplica de las portuguesas de los siglos XV y XVI con la que emprendedores de la época se aventuraban en el mar en búsqueda de nuevos mercados.

En la cita, celebrada a bordo de la embarcación, la agencia cultural andaluza dio a conocer sus actividades para con el proyecto Magallanes_ICC y se discutieron posibles sinergias con vistas a desarrollar proyectos creativos tecnológicos e innovadores. La agencia cultural pública andaluza pondrá en marcha laboratorios de innovación empresarial que permitirán el prototipado de productos culturales con alto componente tecnológico. La agencia tiene previsto celebrar otras reuniones similares en las provincias de actuación del proyecto.

MAGALLANES_ICC

El proyecto Magallanes_ICC tiene como objetivo crear una red de espacios para el desarrollo del ecosistema emprendedor en la industria creativo cultural en Andalucía, Algarve y Alentejo, desarrollando en estos espacios programas de incubación empresarial, que incluirán una amplia oferta de acciones formativas para la capacitación empresarial y artística, así como eventos para la promoción de nuevos productos y servicios. El proyecto está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través de Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2014-2020.

Los socios de Magallanes_ICC son el Ayuntamiento de Sevilla (Gerencia de Urbanismo e Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla), Junta de Andalucía (Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Andalucía Emprende y Fundación Pública Andaluza), Universidad de Évora, Associaçao Portuguesa de Treino de Vela Aporvela, Dirección Regional de Cultura del Alentejo, Dirección Regional de Cultura del Algarve, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios da Baixa Densidade, QRER, Comunidade Intermunicipal do Algarve, AMAL y Museo Zero.