Una spin-off de la UPV desarrolla sistemas de aislamiento para aumentar la resilencia de los edificios ante terremotos

La empresa es fruto de investigaciones iniciadas a raíz del terremoto que asoló Lorca en 2011. El objetivo de este trabajo era producir innovaciones para limitar las consecuencias de nuevos seísmos. Luis y Francisco Javier Pallarés, profesores de la UPV e investigadores del Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH) integran el equipo promotor de Sisnovatec, que comercializará los innovadores productos resultantes de la investigación, bajo el nombre Sisbrick.

Al acto de constitución de Sisnovatec han asistido los dos investigadores de la UPV junto a Miguel Pallarés y José San Francisco, también promotores de la empresa; el rector de la UPV, José E.Capilla; Salvador Coll, vicerrector de Innovación y Transferencia de la UPV y Fernando Conesa, jefe del Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia.

El objetivo de Sisbrick es disminuir la interacción sísmica entre la estructura del edificio y los cerramientos o particiones, y mejorar la resistencia ante terremotos de las fachadas y tabiquería no estructural de los edificios, elementos que "no se tienen en cuenta en los cálculos de respuesta a terremotos y que, sin embargo, influyen de forma importante en el comportamiento sísmico del edificio", explican.

Las soluciones que aportan sirven tanto para edificios de nueva planta como para cerramientos interiores, fachadas, o elementos específicos para la adaptación de edificios ya existentes.

RIESGO SÍSMICO NO PERCIBIDO

España cuenta con una elevada actividad sísmica, con más de 2.500 terremotos al año, pero los fenómenos graves no son frecuentes. Por ello, ni la población ni las empresas de construcción demuestran una gran prevención ante los seísmos.

Sin embargo, según indica el investigador Francisco Javier Pallarés, los terremotos graves pueden producirse, por lo que la normativa sismorresistente en España obliga a seguir ciertas prescripciones técnicas; no obstante, aún no existía una solución que permitiera cumplirlas en su totalidad. "La innovación que hemos patentado resuelve un problema que hasta ahora no se había solventado", explica el investigador.

AISLAMIENTO SÍSMICO SENCILLO

"Numerosos estudios demuestran que las fachadas y tabiquería no estructural pueden llevar a fallos estructurales no previstos. La introducción de Sisbrick permite aislar sísmicamente y de manera muy sencilla estos elementos para que el edificio responda con la respuesta previamente calculada", afirman desde la empresa.

La utilización de Sisbrick incorpora tecnología a la construcción, pero es compatible con las técnicas constructivas habituales y no requiere modificar los cálculos de estructura del edificio. Además, puede instalarse para reacondicionar edificios existentes frente a terremotos. Por último, toda la tecnología de Sisbrick se ha probado de forma exhaustiva en los laboratorios de la UPV. Desde la nueva Spin-off UPV han patentado la invención para todo el ámbito europeo y planean comercializar en Iberoamérica en un futuro.