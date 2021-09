València permetrà instal·lar plaques solars amb menys paperassa per a estalviar fins a un 40% en la factura elèctrica

La ciutat de València fomentarà la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en les teulades de cases i edificis amb un doble objectiu: ajudar els seus veïns a abaratir en cost de la factura elèctrica en un moment en el qual el cost de l'energia segueix disparat (aquest divendres marcarà un nou rècord: 152,32 euros el megavat/hora) i, al mateix temps, contribuir a la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la reducció de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle que suposa l'autoconsum d'energia solar. Per a això, la Junta de Govern local de l'Ajuntament aprovarà aquest divendres una modificació de l'Ordenança de Captació Solar que permetrà simplificar els tràmits per a col·locar aquests elements, que només requerirà una declaració responsable. Per als consumidors, aquesta nova font d'energia podrà suposar un estalvi (depenent dels hàbits i els trams horaris) de fins al 40%.

L'alcalde, Joan Ribó, i el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, han exposat aquest dijous els detalls de la iniciativa, que el primer edil ha vinculat amb el pacte subscrit aquest dimecres entre les quatre grans ciutats d'Espanya al Senat per a aconseguir que en 2030 siguen climàticament neutres quant a emissió de gasos contaminants, i amb l'escalada del preu de l'electricitat dels últims mesos.

Segons ha explicat Ribó, instal·lar una placa solar per part de particulars era "un viacrucis" a València, ja que l'ordenança, de 2008, contempla les tèrmiques, però no les fotovoltaiques. Per això, el tràmit per a instal·lar aquest tipus de dispositiu es feia llarg i farragós, una cosa que ara pretenen canviar per a aconseguir "una via ràpida" que afavorisca la seua implantació generalitzada.

L'alcalde ha citat els tres eixos en els quals la ciutat treballa per a reduir les emissions contaminants: la mobilitat (amb més carrils bicis, voreres i transport públic), l'agroalimentació (que consumeix el 25% del total dels gasos d'efecte d'hivernacle) i les cases. En aquest últim apartat s'emmarca la proposta de generalitzar l'energia solar mitjançant l'autoproducció, i també es preparen accions relacionades amb els sistemes d'eficiència energètica (canvi de la il·luminació pública que ha reduït molt el cost i el consum) i l'aïllament dels habitatges que evite el consum desaforat d'energia.

"És molt important dir a la població que té una finestra d'oportunitat que els pot ajudar, i ells poden ajudar al fet que València siga una ciutat exemplar en la lluita contra el canvi climàtic", ha afirmat el primer edil.

De fet, qui opte per instal·lar plaques solars en el seu habitatge tindrà una sèrie d'avantatges fiscals (des d'abril està en vigor una reducció de fins al 50% en l'IBI, depenent del valor cadastral, i de fins al 20% en l’ICIO, l'impost d'obres). A això cal sumar les ajudes europees Next Generation EU que aniran enfocades també en aquesta direcció.

Segons els càlculs del Consistori, les plaques aconseguiran un estalvi d'aproximadament el 40% de la seua factura de la llum (en funció del consum i els hàbits) i la inversió, que pot anar dels 1.000 als 5.000 euros en funció dels metres quadrats instal·lats, s'amortitzarà en aproximadament cinc anys.

"És una meravellosa inversió en un moment en què els preus de la llum s'estan disparant. D'aquesta manera, ajudem els valencians a reduir el cost de l'energia elèctrica amb una possibilitat real i alhora contribuïm a la lluita contra el canvi climàtic. És una idea important, interessant i que ens agradaria que els valencians puguen posar en marxa", ha insistit Ribó. El Govern local ja s'ha posat en contacte amb els administradors de finques perquè fomenten la instal·lació d'aquestes plaques a les terrasses i teulades de les comunitats de copropietaris d'edificis.

Assessorament gratuït

Per part seua, el regidor Alejandro Ramon ha afirmat que es facilitarà "al màxim la instal·lació de plaques fotovoltaiques, d'energies renovables, perquè la ciutadania puga generar la seua pròpia energia sostenible a un preu més barat que el del mercat".

Amb les plaques solars, ha explicat, "s'evita haver de pagar eixos alts preus de consum, perquè en les hores punta hi ha llum solar i s'està generant la pròpia energia".

Per a la tramitació, els interessats han de posar-se en contacte amb l'Oficina de l'Energia, que els assessorarà de forma totalment gratuïta.